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Санкції притиснули: "Сбербанк" позбувся великого бізнесу в Туреччині

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Російський державний "Сбербанк" продав свою дочірню структуру в Туреччині – DenizBank AS – дубайському Emirates NBD.

Тепер під контролем дубайської групи знаходиться 99,85% фінансової установи, повідомляє РБК.

Голова "Сбербанку" Герман Греф відзначив, що рішення про продаж було пов'язано з санкційними обмеженнями, які були введені проти російської кредитної організації у частині її міжнародної присутності.

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За його словами, угода дозволить "Сбербанку" "сконцентрувати ще більше уваги на розвиток екосистеми" кредитної організації у РФ.

Виручка "Сбербанку" від продажу склала 170,7 мільярда рублів (67,3 млрд гривень).

Сукупний обсяг інвестицій у турецький банк за весь час володіння перевищив 148 млрд рублів (58,6 млрд гривень).

Операцію схвалили банківські регулятори Об'єднаних Арабських Еміратів, Туреччини, Австрії і Росії.

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За умовами угоди Emirates NBD викупить субординований борг DenizBank перед "Сбербанком" на суму близько 1,2 млрд доларів.

Крім того, DenizBank погасить раніше надані "Сбербанком" міжбанківські кредити на суму близько 1,1 млрд доларів.

Загальний обсяг грошового потоку "Сбербанку" від продажу DenizBank складе близько 5 млрд доларів.

Російський державний "Сбербанк" продав свою дочірню структуру в Туреччині – DenizBank AS

Російський державний "Сбербанк" продав свою дочірню структуру в Туреччині – DenizBank AS

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Національний банк України оштрафував "Сбербанк" на 94,7 млн гривень.

Відповідна міра була застосована до банку за повторне вчинення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд гривень.

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