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Samsung представив Galaxy Note 10: що відомо про флагмантський смартфон

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Компанія Samsung презентувала довгоочікуваний смартфон Galaxy Note 10. Пристрій доступний в двох моделях – звичайній і з великим екраном – Plus.

Як повідомляється на YouTube каналі компанії, флагманська модель Note 10 має екран з діагоналлю 6,3 дюйма. Він заповнює майже всю передню панель пристрою. Виняток – крихітні рамки у верхній і нижній частинах дисплея і селфі–камери (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10

mobilesyrup.com

Дорожча модель Note 10 Plus буде мати такий самий дизайн, але з великим екраном – 6,8 дюйма. Ця модель є найбільшим топовим смартфоном Samsung у 2019 році.

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10

скріншот

Note 10 Plus оснащений основною камерою з 4 модулями: з ширококутним об'єктивом 12 Мп на 77 градусів, ультраширококутним об'єктивом 16 Мп, який може охопити 123 градуси, телеоб'єктивом 12 Мп і 3D-камерою. Модель Note 10 має аналогічні камери, крім 3D.

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Ємність оперативної пам'яті в Note 10 Plus складе 12 Гб, в Note 10 – 8 Гб. Обидва пристрої також мають 256 Гб вбудованої пам'яті. Ємність акумулятора - 4300 і 3500 мА/год відповідно.

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10

скріншот

Нові пристрої заряджаються в надшвидкому режимі - батарею можна зарядити повністю за півгодини. Старт продажів пристроїв намічений на 23 серпня, початкова ціна Note 10 – $949, Note 10 Plus – $1099.

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10

mobilesyrup.com

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10

9to5google.com

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10

9to5google.com

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10

strana.ua

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