Самобуд в Україні: Рада прийняла важливе рішення по легалізації

Верховна Рада дозволила легалізацію об'єктів будівництва, споруджених без дозволу на проведення будівельних робіт до 9 квітня 2015 року, до 31 грудня 2018 року.

За прийняття відповідного законопроекту №3696 в цілому проголосували 276 депутатів, передають "Українські Новини".

Згідно з документом, легалізації підлягають побудовані в період з 5 серпня 1992 року до 9 квітня 2015 року індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки загальною площею до 300 кв. м, господарські (присадибні) будівлі і споруди загальною площею до 300 кв. м.

Також норма поширюється на побудовані до 12 березня 2011 року будівлі і споруди сільськогосподарського призначення.

При цьому право на легалізацію не поширюється на багатоповерхові житлові будинки та об'єкти, побудовані з істотними порушеннями законодавства, а також будівельних норм і правил.

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