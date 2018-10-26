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''Саботаж'': ''Нафтогаз'' попередив про загрозу відключення 120 міст і сіл від газу

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Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що в Україні збереглася загроза відключення від газопостачання 120 населених пунктів в 16 областях.

У той же час він висловив надію, що цієї осені НАК зможе змінити схему торгівлі газом так, щоб цього не сталося, передає "Лівий берег".

"Ми поставили питання таким чином, щоб зняти можливу загрозу", - повідомив Коболєв.

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За його словами, регулятор наполягає на впровадженні системи денного балансування, і глобально цю ідею "Нафтогаз" теж підтримує.

"Укртрансгаз" доклав чималих зусиль, щоб в дуже короткі терміни запустити цю систему - чого не могли зробити попередні менеджери УТГ, які вже покинули свої посади. Ця система - набір інструментів, який може брати дані в різних місцях газотранспортної мережі, поєднувати ці дані і обробляти", - заявив Коболєв.

При цьому він зазначив, що для роботи механізму необхідно, щоб в системі був вказаний кожен споживач газу, а дані про споживачів є тільки у облгазів.

"Ми очікуємо саботаж облгазів... Якщо "чорний ящик" облгазів дасть збій, то збій дасть весь ланцюжок. З цим ризиком треба щось робити, в цивілізованих країнах такого собі не дозволяють. Бути монополістом - не заборонено, заборонено зловживати монопольним становищем", - резюмував Коболєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 листопада газ для населення подорожчає з 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пояснив, що підвищення ціни на газ в Україні було однією з умов продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. У разі, якщо б уряд не пішов на такий захід, країні загрожував би дефолт.

Читайте всі новини по темі "Поставки газу в Україну" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Поставки газу в Українуринок газуЦіна на газ
Особа
Андрій Коболєв
Місце
Україна
Об'єкт
Нафтогаз України
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Стройными рядами гидные и незалежные нерабы рухаются в светлое европейское майбутне,примерно, так 15-16 века!Кизяк,вышиванка,похоронная щеневмерла,быдло-мова,селюкские фашисты и религиозная война,ШО еще треба простому рагулю для счастья. СУГС!
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Файбер Моня
Файбер Моня
Уже ни для кого не секрет, что вина за развязывание ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ лежит на ПРЕСТУПНОМ МАЙДАНОВСКОМ РЕЖИМЕ. Народ УКРАИНЫ видит, что РОСТ ЦЕН И КОММУНАЛЬНЫХ ТАРИФОВ, ОБЕСЦЕНИВАНИЕ ГРИВНЫ, ПРАВОВОЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОИЗВОЛ ПРИКОРМЛЕННЫХ ОЛИГАРХАМИ НАЦИСТОВ направлен на то, чтобы УНИЗИТЬ и ПОРАБОТИТЬ УКРАИНСКИЙ НАРОД и увеличить число СМЕРТЕЙ И СТРАДАНИЙ на его земле.. У кого-то другое мнение?
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