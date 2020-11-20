Саботаж Міністерства розвитку економіки загрожує зупинкою промислових підприємств – лист до Зеленського

Через бездіяльність Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України іноземні постачальники сірчаної кислоти не можуть отримати Спеціальну ліцензію на імпорт ресурсу, через що промислові підприємства опинилися на межі зупинки.

Про це йдеться у листі керівництва Запоріжкокса на адресу Президента України Володимира Зеленського.

Міністерство економічного розвитку не лише не скасовує квоти на імпорт сірчаної кіслоти, але й не видає навіть ліцензії імпортерам в межах цих квот, що унеможливлює стабільні закупівлі даного критично необхідного товару. "Відсутність Спеціальних ліцензій унеможливлює їх розмитнення, а відтак ми не можемо використовувати цю сірчану кислоту у виробництві. На даний момент залишки ресурсу знаходяться на критично низькому рівні. Створений дефіцит загрожує зупинкою діяльності нашого підприємства, оскільки сірчана кислота – обов’язкова складова технологічного процесу виробництва", – йдеться у листі.

Промисловці вимагають від президента терміново втрутитись та припинити саботаж з боку Міністерства економічного розвитку. "З метою уникнення такої ситуації, прошу Вас дати доручення МЕРТ якомога швидше видати Спеціальні ліцензії імпортерам, а також винести на розгляд Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі питання скасування рішення МКМТ ("Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну кислоти сірчаної та олеуму незалежно від країни походження та експорту" від 04.07.2018 року)".

Нагадаємо, з 1 вересня 2018 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі Мінекономрозвитку ввела квоти на поставки сірчаної кислоти. Офіційною причиною став нібито захист вітчизняного виробника. В результаті введення обмежень ціни на сірчану кислоту без об'єктивних передумов виросли майже в два рази, відбулася монополізація ринку. Це, в свою чергу, призвело до того, що підприємства-споживачі опинилися в заручниках у окремих посередників. Ті зривають поставки, диктують економічно необґрунтовані умови, однак вибору немає - купити сірчану кислоту через квоти на імпорт можна тільки у обмеженого кола постачальників, якими, як правило, є приватні компанії, а не державні підприємства, які цю сірчану кислоту виробляють.

Експерти та представники профільних асоціацій наполягають на необхідності негайного скасування обмежень на імпорт сірчаної кислоти і олеума для нівелювання ризиків недостатнього забезпечення підприємств-споживачів критично важливою для них сировиною, а також створення умов для руйнування корупційних схем, які на тлі введення квот були збудовані навколо державних підприємств-виробників сірчаної кислоти.

Голова об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що Ігор Петрашко повністю ігнорує корупційну схему, яка існує на ринку сірчаної кислоти.