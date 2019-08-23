"Рятують від банкрутства": у Криму забили на сполох через ситуацію із портами

У Криму окупаційний уряд Севастополя виділив 54 млн рублів (20,6 млн гривень) субсидій для нормалізації роботи міського морського порту.

"Дані кошти будуть направлені на фінансове забезпечення поточної діяльності підприємства, погашення витрат по сплаті податків, укладення договору страхової відповідальності перевізника, а також на ремонт рухомого складу", – повідомив "в. о. директора Департаменту економічного розвитку" Елімдар Ахтємов, передають "Крим.Реалії".

За його словами, загальна кредиторська заборгованість порту становить 79 млн рублів (30 млн гривень).

Водночас "в. о. віце-губернатора" Володимир Базаров заявив, що у Севастопольського морського порту утворилася значна заборгованість перед ресурсопостачальними компаніями.

У зв'язку з цим завод "Вимпел", чий майданчик розташований на території порту, зіткнувся з обмеженнями в постачанні ресурсів.

"Давайте проведемо переговори з ресурсопостачальними організаціями з проханням не подавати в суд. Треба прорахувати, скільки коштів необхідно, щоб погасити заборгованість підприємства, можливо, виплатити додаткову субсидію. Вийти з пропозиціями і на Міністерство транспорту, оскільки порт у нас виконує і соціальну функцію по перевезенню пасажирів у місті", – резюмував "тимчасово виконуючий обов'язки губернатора" Севастополя Михайло Развожаєв.

Окупаційний уряд виділив 54 млн рублів (20,6 млн гривень) субсидій для Севастопольського морського порту

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.

Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!