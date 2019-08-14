"Рятують у спеку": в Україні можуть масово з'явитися питні фонтанчики

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ розглядає ідею встановлення питних фонтанчиків у громадських місцях населених пунктів України.

"Питні фонтанчики – дуже розповсюджена практика у багатьох країнах Європи. В спеку вона дійсно рятує – як і місцевих жителів, так і численних туристів", – повідомив заступник міністра Лев Парцхаладзе у Facebook.

"Думаю, у нас в Україні за умови, що вода буде очищена та якісна, це було б також дуже актуально робити. В парках, на площах та інших громадських місцях з великим скупченням людей", – додав він.

Заступник голови Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ наголосив, що наразі відомство оновлює державні будівельні норми щодо "Благоустрою територій" і планує вивчити детальніше існуючий досвід для внесення змін.

"Майже всі із понад 9 тисяч користувачів Facebook проголосували "ЗА" питні фонтанчики у опитуванні на моїй сторінці. Тому запит і попит є, будемо працювати!" – резюмував Парцхаладзе.

Відомство оновлює державні будівельні норми щодо "Благоустрою територій" Лев Парцхаладзе у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні звузять ширину лівих смуг руху на дорогах першої категорії – з трьома і більше смугами руху в одному напрямку. Тепер вона складатиме 3,5 м замість 3,75 м.

Зокрема, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства оновило державні будівельні норми щодо проектування автомобільних доріг загального користування.

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