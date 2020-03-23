Рятуючи від краху економіку, ФРС США радикально розширила підтримку боргових ринків

Федеральна резервна система США у понеділок повідомила про розширення заходів підтримки боргових ринків, які в останні тижні стали одним з головних джерел стресу у фінансовій системі.

У повідомленні наголошується, що з 23 березня ФРС розширює програму викупу активів і робить її де-факто необмеженою. Федрезерв буде купувати державні облігації США, а також забезпечені іпотекою папери "в тому обсязі, який необхідний для нормального функціонування ринків", йдеться в релізі на сайті американського центробанку.

gazeta.ru

Крім іпотечних облігацій державних агентств Федеральний резервний банк Нью-Йорка, що керує балансом ФРС, приступить до скупки аналогічних комерційних паперів. В цілому на цьому тижні в ринки буде влито близько 625 млрд доларів у вигляді чистої грошової емісії. Нью-Йорський ФРБ буде скуповувати казначейські облігації на 75 млрд доларів щодня, а іпотечні - на 50 млрд.

Одночасно ФРС запускає програму підтримки ринку корпоративних облігацій на 300 млрд доларів. За рахунок "друкарського верстата" буде монетизувати як новий борг, так і папери, які вже обертаються на ринку. Ці заходи спрямовані на допомогу "великим роботодавцям", пояснив Федрезерв в релізі.

В рамках ще однієї програми – PMCCF – ФРС буде, по суті, безпосередньо кредитувати бізнес, щоб підтримати його "операційну стійкість в період збоїв, пов'язаних з пандемією", йдеться у заяві. Компанії отримають доступ до кредитів, щоб зберігати платоспроможність. Програма відкрита для компаній з інвестиційним кредитним рейтингом і включатиме позики на термін до чотирьох років.

Позичальники отримають право відкласти виплати по обслуговуванню таких кредитів на перші півроку, щоб "отримати додаткову готівку, яка може бути застосована для виплат працівникам і постачальникам", зазначає ФРС.

Крім цього, продовжаться операції репо, в рамках яких ФРС постачає банки кредитами під заставу цінних паперів. Ставка за такими операціями знизиться до нуля. Іншими словами, найбільші організації, що входять до переліку первинних дилерів Федрезерву, зможуть отримувати доларову ліквідність безкоштовно.

ФРС створює кредитний фонд цінних паперів (TALF) для підтримки кредитування споживачів і підприємств. TALF дозволить випускати забезпечені активами цінні папери (ABS), забезпечені студентськими позиками, автокредитами, кредитами за кредитними картками, кредитами, гарантованими Адміністрацією малого бізнесу (SBA) і деякими іншими активами.

Ринки відреагували на рішення ФРС зростанням. Ф'ючерс на індекc S&P 500 від падіння на 3% перейшов до зростання на 2% і торгується на позначці 2334,25 пункту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, економіці США уникнути рецесії, викликаної коронавірусом, вже неможливо, оскільки вона наступила, заявили у Bank of America.

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