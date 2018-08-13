"Рятувати не будуть": експерти розповіли, як Росія "поховає" рубль

У Росії рекордними темпами знижується вартість рубля щодо долара через анонс нових санкцій США. І якщо раніше будь-яка атака на національну валюту РФ майже завжди супроводжувалася втручанням Центрального банку, інтервенціями чи іншими діями влади, спрямованими на стабілізацію ситуації, то зараз про це практично не йдеться.

Як сказано в матеріалі "Вестей", ні Банк Росії, на Мінфін РФ не планують вживати ніяких заходів для порятунку рубля від обвалу.

У заяві Мінфіну РФ сказано, що відомство не планує відмовлятися від планів щодо купівлі валюти, може бути скоректований лише їхній обсяг. Відзначається, що уряд РФ лише раз спробував "заспокоїти" ринок - 8 серпня щоденні закупівлі валюти знизили вдвічі. Проте поки це не дало ніякого результату, тим більше що фінансове відомство досі продовжує купувати валюту, хоч і в менших обсягах: 8,6 млрд руб. замість 16,7 млрд руб.

"У загальному і цілому фінансова влада, мабуть, вирішила, що нічого поганого в падінні валюти немає, або за останні три роки вони вже звикли до волатильності і недооцінюють масштаб можливих наслідків. З іншого боку, вести боротьбу зі спекулянтами звичними заходами - продажем валюти та підвищенням ставок - безглуздо", - сказано в матеріалі.

Видання також наводить невдалі приклади дій інших ЦБ, зокрема Мексики, Аргентини, Туреччини, та й самого Банку Росії в 2014 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок понеділка, 13 серпня, курс долара на відкритті торгів на Московській біржі перевищив позначку в 68 рублів і досяг максимального рівня з квітня 2016 року.

Раніше експерти назвали нинішній курс російського рубля "справедливим" і назвали причини його обвалу.