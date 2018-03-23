Ryanair закупить нові Boeing для рейсів в Україну

Ірландський лоукостер Ryanair закупить нові літаки Boeing для виконання рейсів з України.

"У нас середній вік літаків близько 5 років. А зараз ми закуповуємо у Boeing якраз під Україну нові літаки, вони приїдуть десь в серпні", - повідомив виконавчий директор бюджетної авіакомпанії Майкл О'Лірі, передає "Укрінформ".

За його словами, Україна буде мати новітні і найширші повітряні судна.

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О'Лірі також додав, що з собою на борт можна взяти в якості ручної поклажі дві сумки. Також на борту можна придбати закуски, проте ціни будуть конкурентними.

Аеропорти "Бориспіль" і "Львів" вже підписали договори з найбільшою бюджетною авіакомпанією Європи про початок польотів в Україну. Ryanair почала продаж квитків на українські рейси в системі бронювання.

Присутній на заході президент Петро Порошенко повідомив, що Ryanair почне польоти в жовтні 2018 року і запустить рейси по 10 напрямам з Києва, і п'яти зі Львова.

Як повідомляв "Обозреватель", 21 березня аеропорт "Бориспіль", Офіс залучення інвестицій і Міністерство інфраструктури завершили переговори з Ryanair.