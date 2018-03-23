Ryanair зайшов: коли і за скільки зможемо літати і що тепер чекає Wizz Air

Ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair починає працювати в Україні. На прес-конференції в аеропорту "Бориспіль" представники двох українських аеропортів і компанії підписали контракт. Перші польоти Ryanair очікуються в жовтні 2018 року.

"Обозреватель" розбирався, куди тепер можна буде бюджетно злітати, а також що змінитися на ринку авіаперевезень в Україні.

З аеропорту Бориспіль передбачені рейси лоукостера в Барселону, Братиславу, Варшаву, Вроцлав, Гданськ, Лондон, Краків, Познань, Вільнюс і Стокгольм. Зі Львова Ryanair буде літати в Дюссельдорф, Меммінген, Лондон, Варшаву і Краків. Середня вартість квитка буде нижче 40 євро, а перший час - 10 євро за більшістю напрямків, заявив президент Петро Порошенко.

У світі Ryanair перевіз понад 140 мільйонів пасажирів. Але на український ринок лоукостер зайшов з другої спроби. У липні 2017 року тривалі переговори Ryanair і "Борисполя" провалилися. Тоді лоукостер скасував свої плани щодо роботи в Україні, пояснивши це тим, що в "Борисполі" відмовилися виконувати досягнуті домовленості нібито в інтересах авіакомпаній з високими тарифами, в тому числі МАУ. В аеропорту, в свою чергу, звинуватили авіаперевізника в незаконних вимогах і заявили, що він може принести мільярдні збитки.

Але пізніше переговори поновилися. Днями на засіданні уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що переговори Ryanair і аеропорту "Бориспіль" завершилися успішно. А тим часом в мобільному додатку лоукостера для пристроїв Apple з'явилися маршрути з України.

При цьому, виходячи з оприлюднених маршрутів лоукостера з України видно, що вони багато в чому перетинаються з напрямками, за якими літає з України ще один бюджетник - Wizz Air. Із заявлених Ryanair напрямків не повторюються з Києва в Барселону, Стокгольм і Краків.

Але на ринку України Ryanair і Wizz Air співіснувати та співпрацювати не зможуть, вважає експерт з транспорту Сергій Хижняк. Цінова війна між лоукост операторами, як правило, не відбувається. Якщо ринок великий, тоді пасажирів вистачає всім, якщо немає - один з операторів його покидає. А ринок України - маленький, розповідає експерт.

"Якщо на цей ринок ще і Ryanair вийде, то тоді ймовірно, або він потім закриє рейс, бо не буде продаватися, або ж Wizz Air або скоротить свої рейси, або взагалі закриє цей напрямок. Тому що українського пасажиропотоку на всіх не вистачить. А лоукостерам важливо все-таки продавати не тільки найдешевші квитки на акціях, а ще й продавати дорожчі, щоб середній тариф покривав їхні витрати на рейси", - говорить експерт.

Як зазначає Хижняк, Ryanair і Wizz Air дуже схожі між собою в тому, що обидві працюють за моделлю ультралоукоста - пропонують дуже низьку ціну з мінімальним набором послуг. При цьому, Ryanair в п'ять разів більше, ніж Wizz Air, і працює по всій Європі. У той час, як другий працює більше на ринку Східної Європи.

"Ryanair декларував, що вони хочуть потіснити Wizz Air в Східній Європі. І ймовірно, що цей вихід на український ринок - це як раз і реалізація стратегії Ryanair як потіснити Wizz Air. Тобто не співпрацювати з ним, а забрати тих пасажирів, яких раніше возили вони", - говорить Хижняк.

Але, з іншого боку, Wizz Air на українському ринку більше відомий, у них велика база пасажирів, які постійно користуються їх послугами. Ryanair цю впізнаваність на ринку ще повинен буде завоювати, зазначає Хижняк.

Більш того, від заходу Ryanair постраждає не тільки Wizz Air, а й "класичні" оператори на ринку, які здійснюють перельоти, наприклад, в Лондон, Меммінген, Варшаву, Гданськ. Частина їх пасажиропотоку перейде новому гравцеві, вважає Хижняк. Але все буде залежати від конкретних напрямків, на які вийде Ryanair. А це, в свою чергу, - від стратегії перевізника.

До сьогоднішнього дня Wizz Air був одним з найвідоміших лоукост-авіаперевізників, які працюють в Україні. Але і його польоти не завжди були стабільними. У 2015 році "Wizz Air Україна" заявила про скорочення великої кількості рейсів, а що залишилися передала Wizz Air Hungary. Причиною в компанії назвали триваючий конфлікт на Сході України і нестабільність української валюти. Але пізніше компанія передумала ліквідувати українське представництво. Тепер лоукостер має намір розширити свою мережу 70 новими маршрутами. 16 з них будуть відкриті з Києва, Львова та Харкова.

26 березня авіакомпанія почне літати зі Львова до Гданська, Катовіце і Дортмунда, а з 1 травня - до Лондона. З аеропорту "Жуляни" в Києві будуть запущені два нові рейси в кінці червня - в Таллінн і Лісабон. З Харкова - в Дортмунд і Катовіце.

Зараз Wizz Air літає з Києва до Вільнюса, Таллінн, Гданськ, Познань, Вроцлав, Катовіце, Варшаву, Люблін, Братиславу, Будапешт, Меммінген, Нюрнберг, Франкфурт, Кельн, Дортмунд, Ганновер, Гамбург, Копенгаген, Лондон, Лісабон, Ларнаку. Зі Львова - в Катовіце, Вроцлав, Гданськ, Берлін, Дортмунд і Лондон. З Харкова - в Катовіце, Відень і Дортмунд.

Сегмент бюджетних авіаліній в Україні представляє ще ряд компаній, хоча кількість напрямків, за якими вони здійснюють польоти, менше. Наприклад, Air Arabia літає з Києва до Туреччини, Єгипту, ОАЕ, Саудівську Аравію і деякі європейські країни. FlyDubai - з Києва в Дубай, EstonianAir - з Києва до Таллінна, Pegasus Airlines - зі Львова та Харкова до Стамбула, GermanWings - з Києва до Франкфурта-на-Майні і Мюнхен, Air Baltic - з Києва до Риги.

Однак, у випадку з подібними операторами поняття "лоукост" - розмите, зазначає Хижняк.

"Наприклад, Air Baltic себе до цієї категорії не відносить. В основному це виключно маркетингова стратегія - ми сказали, що ми лоукост. Колись так говорили FlyDubai, Air Arabia, але у них, скоріше, гібридна модель, ніж лоукост. Наприклад, FlyDubai у себе бізнес-клас в літаках обладнав недавно. Тобто вони вже відійшли від стратегії лоукост. Або ж вони працюють в іншій ніші - не ультралоукост, а, скоріше, гібридна модель", - говорить експерт.

Крім того, як заявляв міністр інфраструктури України Володимир Омелян, в квітні 2018 року в Україні почне роботу національний лоукостер SkyUp. Він буде виконувати як внутрішні, так і міжнародні рейси. Чартерні перевезення будуть здійснюватися з Києва, Львова, Харкова та Одеси в Анталію, Бодрум, Даламан, Шарм-ель-Шейх, Хургаду, Тіват, Барселону, Пальма-де-Майорку, Тенеріфе, Аліканте, Тірану, Ріміні, Бургас, Варну, Ларнаку, Дубай.

Запуск внутрішній рейсів заплановано на початок травня в напрямку до Одеси з Києва, Харкова та Львова. Як повідомили в компанії, ціна квитка в напрямку Київ-Одеса складе 499 грн в одну сторону.

За словами Хижняка, для роботи українського лоукостера нема жодних перешкод. Однак SkyUp - це не лоукост, а звичайна авіакомпанія, яка планує виконувати чартерні рейси для українських туроператорів. А заяви про "український лоукост" поки є тільки піаром, вважає експерт.

"Якщо вони захочуть розвиватися в цю сторону - вони можуть. Але поки це звичайний чартерний перевізник", - сказав він.

Як повідомляв "Обозреватель", 21 березня стало відомо, що міжнародний аеропорт "Бориспіль", Офіс залучення інвестицій і Міністерство інфраструктури ефективно завершили переговори з найбільшою бюджетною авіакомпанією Європи Ryanair.