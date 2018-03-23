Ryanair зайшла в Україну: Порошенко анонсував квитки по 10 євро

Керівництво аеропортів "Бориспіль" і "Львів" підписало договори про початок польотів з ірландською авіакомпанією Ryanair.

На церемонії був присутній президент Петро Порошенко, який схвалив підписання документів.

"Авіакомпанія відкриє 10 напрямків із Києва і 5 напрямків зі Львова в Європу. Найдешевші квитки коштуватимуть від 10 євро, а середня вартість квитка для України буде нижчою за 40 євро. Компанія розраховує за перший рік перевезти 1 млн українців", - сказано на сторінці президента в Facebook.

Перші польоти компанії очікуються у жовтні.

Водночас прес-секретар президента Святослав Цеголко написав у Twitter, що значна частина квитків для українців коштуватиме 10 євро.

Виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'Лірі повідомив, що Ryanair вивчить можливість запуску внутрішніх рейсів в Україні.

Крім того, він передбачає, що бази Ryanair в майбутньому можуть бути відкриті не тільки Києві та Львові, а й в інших містах України.

Як повідомляв "Обозреватель", 21 березня "Бориспіль", Офіс залучення інвестицій і Міністерство інфраструктури завершили переговори з Ryanair.