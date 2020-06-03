Головна Новини
4 червня • оновлено в 01:20
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Ryanair відновить рейси з України до Італії: з яких міст і коли

990
Читати матеріал російською

Найбільший європейський лоукостер Ryanair на тлі пом'якшення карантину планує з 6 липня відновити авіаперельоти з України до Італії.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Рейси будуть регулярними, повідомляється в телеграм каналі "Ryanair Україна".

Ryanair відновить рейси з України до Італії

Ryanair відновить рейси з України до Італії

itc.ua

Авіакомпанія має намір виконувати рейси з Києва, Львова, Харкова та Одеси.

З 6 липня Ryanair планує відновити рейси Київ-Рим, Київ-Мілан (Бергамо), Львів-Болонья, Харків-Мілан (Бергамо), Одеса-Болонья, Одеса-Мілан (Бергамо).

З 7 липня – Київ-Болонья, Київ-Катанія, Львів-Мілан (Бергамо).

З 8 липня заплановано відновлення перельотів Львів-Рим, Одеса-Рим.

У компанії підкреслили, що вартість квитків становитиме від 40 євро в одну сторону. Вони вже доступні для бронювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, внутрішнє авіасполучення в Україні буде відновлено з 5 червня, а з 15 червня літаки зможуть літати за кордон.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Україна
Тег
Ryanair
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
35
0
Смішно
0
Цікаво
26
Сумно
0
Треш
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 24 823.

    Вилікувалися: 10 440. Померли: 735.

  • У світі захворіли понад 6,5 млн осіб, загинули – 384 тисяч.

  • Вчені з Європи виявили новий спосіб діагностики COVID-19. Він показує ступінь небезпеки вірусу.

  • ВООЗ оголосила про відновлення випробувань "препарату Трампа", який раніше звинувачували в підвищенні смертності від коронавірусу.

  • COVID-19 викликав дискусії в світі: Швеція визнала помилку відмови від карантину, а Південна Корея ввела QR-коди для походу в клуб або церкву.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги