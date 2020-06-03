Ryanair відновить рейси з України до Італії: з яких міст і коли

Найбільший європейський лоукостер Ryanair на тлі пом'якшення карантину планує з 6 липня відновити авіаперельоти з України до Італії.

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Рейси будуть регулярними, повідомляється в телеграм каналі "Ryanair Україна".

Ryanair відновить рейси з України до Італії itc.ua

Авіакомпанія має намір виконувати рейси з Києва, Львова, Харкова та Одеси.

З 6 липня Ryanair планує відновити рейси Київ-Рим, Київ-Мілан (Бергамо), Львів-Болонья, Харків-Мілан (Бергамо), Одеса-Болонья, Одеса-Мілан (Бергамо).

З 7 липня – Київ-Болонья, Київ-Катанія, Львів-Мілан (Бергамо).

З 8 липня заплановано відновлення перельотів Львів-Рим, Одеса-Рим.

У компанії підкреслили, що вартість квитків становитиме від 40 євро в одну сторону. Вони вже доступні для бронювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, внутрішнє авіасполучення в Україні буде відновлено з 5 червня, а з 15 червня літаки зможуть літати за кордон.

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