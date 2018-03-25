Ryanair в Україні: лоукостер може зайти ще в 4 міста

Крім Львова і Києва найбільша бюджетна авіакомпанія Європи Ryanair може запустити рейси з ще чотирьох українських міст - Одеси, Харкова, Дніпра і Херсона.

Про це розповів міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає ЦТС. Він зазначив, що це плани ірландського лоукостера на дальню перспективу.

Міністр підкреслив, що Дніпро став шостим містом, стосовно якого озвучувалися плани перевізника.

"З планів: збільшення кількості аеропортів, з яких будуть відправлятися рейси. Зараз розглядаються Одеса, Харків, Херсон, Дніпро", - сказав Омелян.

Нагадаємо, раніше Ryanair назвала нові напрямки, які планує запустити в Україні, а також дату перших рейсів.

Як писав "Обозреватель", конкурент Ryanair оголосив про знижки для українців.