Ryanair назвав дату відновлення польотів: квитки будуть по 1 євро

Ірландська авіакомпанія Ryanair пообіцяла квитки по 0,99 євро після відновлення авіасполучення, яке призупинили через карантин.

Про це заявив глава Ryanair Group Майкл О'Лірі, передає Reuters.

Він зазначив, що як тільки будуть зняті обмеження на польоти, авіакомпанії почнуть цінову війну. О'Лірі очікує, що Ryanair "переможе в цій битві". Глава авіакомпанії переконаний, що ринок авіасполучення відновиться швидко. Тому головною метою Ryanair буде "повернути пілотів, бортпровідників і літаки в небо". О'Лірі підкреслив, що компанії потрібні будуть пасажири, тому "їм буде все одно - 9,99 євро, 4,99 євро, 1,99 євро або 0,99 євро за квиток".

Літак Ryanair delo.ua

Очікується, що частково польоти відновлять у червні 2020 року, і в продажу з'являться дешеві квитки на липень і серпень. Також у Ryanair Group очікують туристичний бум в 2021 році через нереалізовані подорожі у 2020. При цьому, більшість авіакомпаній розраховують на відновлення колишнього графіка протягом декількох років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Wizz Air скоротив штат на 19% через карантин, партнери та авіакомпанії, які обслуговуються в міжнародному аеропорту "Київ" знаходяться на межі банкрутства.

У березні найбільші авіакомпанії МАУ, SkyUp, Wizz Air, Ryanair змушені скасувати низку рейсів з України у європейські країни, а також в Азербайджан та Ізраїль через спалах коронавірусу COVID-19.