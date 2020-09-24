Ryanair дозволив міняти квитки і не платити штраф: названо терміни

Ірландський локуостер Ryanair скасував штрафи за перебронювання квитків у жовтні та листопаді 2020 року.

Як пише avianews.com, Ryanair має отримати запит на зміну не менше ніж за 7 днів до початкового часу вильоту.

Інакше авіакомпанія застосовуватиме до пасажира стандартні правила – штраф від 35 до 95 євро за кожний переліт.

Відзначається, що якщо пасажир не зможе вилетіти через заборону влади або ж захоче змінити квиток через інші причини, він це зможе зробити без штрафу за умови, що новий рейс виконується не пізніше 21 березня 2021 року.

Тимчасове скасування штрафів за зміну квитка не скасовує необхідність доплатити різницю, якщо новий квиток коштує дорожче старого.

Нова політика стосується тільки тих випадків, коли пасажир самостійно вирішив поміняти квиток. Якщо ж рейс був відмінений або перенесений авіакомпанією, пасажир має право на повне повернення сплачених коштів або безкоштовне перебронювання без оплати різниці тарифів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я України 19 вересня опублікувало оновлений список країн "червоної" та "зеленої" зон у зв'язку з пандемією коронавірусу (COVID-19).

Ryanair у вересні призупинить польоти за 70% напрямків з України.