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"Рве людину на шматки": у Криму окупанти відгородили море колючим дротом

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У Криму окупанти відгородили море на території пляжу "Яшмовий" колючим дротом.

Згідно зі знімками, ця територія знаходиться у розпорядженні Міністерства оборони Російської Федерації, пише в Twitter блогер RoksolanaToday & Крим25%.

"Ось воно, море за колючим дротом. Пляж "Яшмовий". За колючкою – місця відпочинку визволителів гардемаринів від усього. Генеральський пляж МО РФ", – повідомила вона.

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При цьому місцеві жителі відзначили, що окупанти використовували не просто колючий дріт, а протипіхотні загородження "спіраль Бруно".

"Ні за радянських часів, ні за України не було колючого дроту в воді. Не кажучи вже про "спіраль Бруно", яка рве людини на шматки. Якщо дитина навіть при невеликих хвилях приб'ється до цієї спіралі – буде біда", – резюмував Віктор Ядуха.

У Криму окупанти відгородили море на території пляжу "Яшмовий" колючим дротом

У Криму окупанти відгородили море на території пляжу "Яшмовий" колючим дротом

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.

Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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