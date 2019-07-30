"Рве людину на шматки": у Криму окупанти відгородили море колючим дротом

У Криму окупанти відгородили море на території пляжу "Яшмовий" колючим дротом.
Згідно зі знімками, ця територія знаходиться у розпорядженні Міністерства оборони Російської Федерації, пише в Twitter блогер RoksolanaToday & Крим25%.
"Ось воно, море за колючим дротом. Пляж "Яшмовий". За колючкою – місця відпочинку визволителів гардемаринів від усього. Генеральський пляж МО РФ", – повідомила вона.
При цьому місцеві жителі відзначили, що окупанти використовували не просто колючий дріт, а протипіхотні загородження "спіраль Бруно".
"Ні за радянських часів, ні за України не було колючого дроту в воді. Не кажучи вже про "спіраль Бруно", яка рве людини на шматки. Якщо дитина навіть при невеликих хвилях приб'ється до цієї спіралі – буде біда", – резюмував Віктор Ядуха.
У Криму окупанти відгородили море на території пляжу "Яшмовий" колючим дротом
Ось воно, море за колючим дротом.- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 28 липня 2019 р
пляж Яшмовий
Севастополь
За колючкою-місця відпочинку визволителів гардемаринів від усього
Генеральський пляж МО РФ pic.twitter.com/3yHeSsflH1
Севастополь- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 28 липня 2019 р
глибинний народ
Від смітника до смітника ... pic.twitter.com/5rxYQXZBxx
Знайшлися такі на кримському паблік, кому в кайф колючка в море- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 29 липня 2019 р
Дуже зайва хромосома вимагає більше пекла? pic.twitter.com/5H2JcvamBf
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.
Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".
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