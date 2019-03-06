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"Русскій мір" підвалив": у мережі розповіли, як працює "бізнес" у "ДНР"

2.6тЧитати матеріал російською

В окупованому Донецьку росіяни, які входять до складу бандформування "ДНР", намагаються продати віджаті у місцевих жителів квартири.

"До знайомого "підвалив" сибірський "ополченець" – типу, є знайомі ріелтори? Ми там у Донецьку 50 квартир віджали, треба продати", – пише у Twitter журналіст Василь Максимов.

За його словами, це чудова історія про "русскій мір" на Донбасі.

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"Знайомий прифігів, і послав "ополченця" у бік його улюбленої л*йнороссії", – підсумував Максимов.

"Русскій мір" підвалив": у мережі розповіли, як працює "бізнес" у "ДНР"

"Русскій мір" підвалив": у мережі розповіли, як працює "бізнес" у "ДНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL, на непідконтрольних Україні територіях Донбасу після псевдовиборів і перестановки у верхівці угруповання терористів "ДНР" реальні важелі управління економікою остаточно перейшли в структуру "Внешторгсервис". Відповідну фірму з південноосетинською реєстрацією пов'язують із українським олігархом Сергієм Курченком.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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