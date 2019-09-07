"Руйнує довіру!" У Німеччині назвали мінуси газопроводу Путіна

Президент Бундестагу Вольфганг Шойбле розкритикував дії німецьких політиків в проекті російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

Про це Шойбле написав в статті для видання Welt, передає "Європейська правда". "Ігнорування думки наших східних сусідів не повинно бути частиною німецької політики і зруйнувало багато довіри", – написав Шойбле.

У той же час, він застеріг східноєвропейських партнерів від боротьби проти "Північного потоку-2". "Саботаж проекту в обхідний спосіб не є розумним рішенням з загальноєвропейської точки зору", – вважає він.

Північний потік-2 колаж

Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. За планом газопровід хочуть запустити у кінці 2019 року.

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що російський газопровід в обхід України "Північний потік-2" можуть не добудувати до кінця 2019 року через потужну позицію США проти завершення проекту.

Російський "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershal реалізує проект газопроводу "Північний потік-2", який з'єднає постачальників в Росії з споживачами в Європі.

У квітні 2018 року п'ятий президент України Петро Порошенко застеріг Німеччину від участі в "Північному потоці-2". В якості альтернативи він запропонував модернізувати транзитний газопровід, що проходить через українську територію.

У червні 2019 року канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що німецька сторона виступає за те, щоб "Північний потік-2" будувався паралельно з транзитом через Україну.

При цьому президент США Дональд Трамп налаштований перешкодити "Північному потоку". Не виключено, що Вашингтон введе санкції проти компаній, які беруть участь в будівництві газопроводу.

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