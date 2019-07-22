"Рухається в нікуди": Клімкін попередив про підлість Росії у Криму

Глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Росія в анексованому Криму засекретила всі дані про економічну активність.

Про це він сказав в інтерв'ю "Главкому". За його словами, всі вже чудово зрозуміли, що в нинішньому стані півострів поки рухається в нікуди.

"Вони (росіяни. — Ред.) навіть засекретили всі дані про економічну активність на території Криму. Тобто, воно ніяк не працює. Я так розумію, що багато хто з тих, хто у 2014 році обіймав різні позиції, тепер усвідомили, що всі люди, які там щось роблять, — це парашутисти з Росії", — заявив міністр.

На його думку, утримувати в Криму внутрішню стабільність, "це для Росії ширше, ніж просто питання Криму, це питання Кавказу, взагалі релігійного і національного балансу".

"Зараз обговорюється візит Комісара з прав людини Ради Європи Дуні Міятович до Криму. Потрібно, щоб Росія не "розвела" її та Раду Європи там, щоб це знову не були там якісь "потьомкінські села" і, відповідно, якісь звіти", — пояснив глава МЗС.

Він вважає, що Криму потрібний не візит, а постійна присутність міжнародних спостерігачів, щоб це реально запрацювало.

Окупований Крим

Клімкін заявив, що Росія буде готова розміняти постійну присутність міжнародних спостерігачів на зменшення активності України щодо Криму.

"І ось тут насправді питання, такі натяки були", — говорить він.

Глава МЗС стверджує, що внести питання Криму в "нормандський формат" неможливо, тому що "Путін категорично проти". "Для нього ж Крим — це якесь місіонерське питання. Це вже пізніше, на міністерських зустрічах почали обговорювати питання Криму. І то, (міністр закордонних справ РФ Сергій. — Ред.) Лавров постійно намагався з цього з'їжджати. А на самітах Путін ніколи не вівся на обговорення кримських питань", — зауважує Клімкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник глави МЗС РФ Григорій Карасін підкреслив, що в "нормандському форматі" між сторонами не обговорюватиметься питання про статус окупованого Росією Криму.

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