"Рухаємося в Євросоюз": зарплати чиновників в Україні порівняли з Польщею

В Україні зарплати чиновників Кабміну можна порівняти із сусідньою Польщею, де рівень розвитку економіки значно перевершує український.

Про це розповів в ефірі ObozTV колишній віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко, коментуючи ініційоване Кабміном підвищення зарплат чиновників.

"Сьогодні у директора департаменту будь-якого міністерства зарплата на рівні приблизно 1500-1700 євро. Якщо порівнювати це з урядом Польщі, то я не бачу великої різниці. Сьогодні заступник директорату в міністерстві Польщі отримує базову зарплату 1300 євро", – зазначив він.

При цьому Зубко наголосив, що базова зарплата польських чиновників вимагає інших знань і досвіду: "Це означає, що має бути три мови, якими ви володієте, має бути польська або бажано західна освіта, має бути п'ять років досвіду роботи з Єврокомісією".

"Тому говорити про якісь захмарні зарплати уряду не можна... Якщо ми рухаємося до Євросоюзу, це не означає, що у нас повинні бути зарплати в 10 тис. умовних одиниць або набагато більше", – підкреслив він.

Колишній віце-прем'єр вважає, що зростання зарплат чиновників треба прив'язати до зростання середніх зарплат по Україні.

"Якщо ми будемо чітко розуміти, що росте економіка, зростає середня зарплата, тоді можна сказати – з процентним зростанням середньої зарплати уряд може піднімати зарплати чиновникам, які впливають на те, щоб це зростання відбувалося", – зазначив Зубко.

depo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ток-шоу Oboz talk з Вадимом Колодійчуком дивіться щонеділі о 13:00 на ObozTV.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!