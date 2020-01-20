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20 січня • оновлено в 20:21
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"Рухаємося в Євросоюз": зарплати чиновників в Україні порівняли з Польщею

1.6т
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В Україні зарплати чиновників Кабміну можна порівняти із сусідньою Польщею, де рівень розвитку економіки значно перевершує український.

Про це розповів в ефірі ObozTV колишній віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко, коментуючи ініційоване Кабміном підвищення зарплат чиновників.

"Сьогодні у директора департаменту будь-якого міністерства зарплата на рівні приблизно 1500-1700 євро. Якщо порівнювати це з урядом Польщі, то я не бачу великої різниці. Сьогодні заступник директорату в міністерстві Польщі отримує базову зарплату 1300 євро", – зазначив він.

При цьому Зубко наголосив, що базова зарплата польських чиновників вимагає інших знань і досвіду: "Це означає, що має бути три мови, якими ви володієте, має бути польська або бажано західна освіта, має бути п'ять років досвіду роботи з Єврокомісією".

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"Тому говорити про якісь захмарні зарплати уряду не можна... Якщо ми рухаємося до Євросоюзу, це не означає, що у нас повинні бути зарплати в 10 тис. умовних одиниць або набагато більше", – підкреслив він.

Колишній віце-прем'єр вважає, що зростання зарплат чиновників треба прив'язати до зростання середніх зарплат по Україні.

"Якщо ми будемо чітко розуміти, що росте економіка, зростає середня зарплата, тоді можна сказати – з процентним зростанням середньої зарплати уряд може піднімати зарплати чиновникам, які впливають на те, щоб це зростання відбувалося", – зазначив Зубко.

"Рухаємося в Євросоюз": зарплати чиновників в Україні порівняли з Польщею

depo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Павло Заяц
Теми
Підвищення зарплат і пенсій Зарплати в Україні Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Геннадій Зубко
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України зарплата чиновники
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Навозный жук, вы всю Европу заразить решили?)))
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