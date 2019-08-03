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"Рубль упав!" Портников пояснив, чому Росія не відкрутиться від санкцій

2.7т Читати матеріал російською

Росія не зможе уникнути другого пакету "пекельних санкцій" США, оскільки за останні роки вона порушила всі норми міжнародного права і не бажає змінювати свого агресивного курсу.

Це стало наносити руйнівні удари по економіці країни, зокрема по курсу російського рубля, заявив у блозі на "Радіо Свобода" журналіст Віталій Портников.

"Поки ми нічого не знаємо про подробиці цього указу (про впровадження санкцій - Ред.) Американського президента – а також те, як він насправді позначиться на стані російської економіки. Але самі санкційні очікування вже традиційно б'ють по рублю", – написав журналіст.

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Санкції проти Росії

Санкції проти Росії

zakon.kz

Він зазначив, що президент США Дональд Трамп вичерпав свій "ліміт очікування" розсудливості російського колеги і напередодні чергового передвиборчого циклу він буде максимально дотримуватися законодавства.

"Новий санкційний пакет до того ж може виявитися частиною політичних дій, які зачіпають і протистояння російської агресії в Україні, і дії щодо недопущення завершення будівництва "Північного потоку-2". Відповідні пропозиції в Конгресі вже звучать", – зазначив журналіст.

Він стверджує, що Росія й Америка не можуть домовитися не "не через американську зловмисність", а тому, що за останні роки Кремль порушив всі мислимі норми міжнародного права і етики". Основними порушеннями є анексія Криму, втручання у вибори в США й отруєння Скрипалів у Солсбері.

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"І при цьому в Москві, схоже, не хочуть навіть задуматися про наслідки своїх дій", – наголосив Портников.

Саме це він назвав причиною продовження протистояння Заходу і України з Росією, і того, що вона не зможе відкрутитися від санкцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Портников розповів, у який спосіб США зможуть зупинити "Північний потік-2".

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Тема
Санкції проти Росії
Особи
Віталій Портніков Володимир Путін Дональд Трамп
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
ахахаа Россия это Зона-Конлагерь! Россия Банкрот! Путин сказал санкции нам на пользу! толи еще будет ...
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Кожедуб ruslan, то ли еще будет 31.12.2019! Болгарку приобрел уже трубу пилить? Пили, вдруг она золотая!
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
как обычно чушь.
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Нэзабаром Сравні, так не читай..
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Россия всю жизнь под санкциями, однако дела у нее намного лучше, чем у тех, кто заявляет, что весь мир с ними.
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