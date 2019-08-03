"Рубль упав!" Портников пояснив, чому Росія не відкрутиться від санкцій

Росія не зможе уникнути другого пакету "пекельних санкцій" США, оскільки за останні роки вона порушила всі норми міжнародного права і не бажає змінювати свого агресивного курсу.

Це стало наносити руйнівні удари по економіці країни, зокрема по курсу російського рубля, заявив у блозі на "Радіо Свобода" журналіст Віталій Портников.

"Поки ми нічого не знаємо про подробиці цього указу (про впровадження санкцій - Ред.) Американського президента – а також те, як він насправді позначиться на стані російської економіки. Але самі санкційні очікування вже традиційно б'ють по рублю", – написав журналіст.

Санкції проти Росії zakon.kz

Він зазначив, що президент США Дональд Трамп вичерпав свій "ліміт очікування" розсудливості російського колеги і напередодні чергового передвиборчого циклу він буде максимально дотримуватися законодавства.

"Новий санкційний пакет до того ж може виявитися частиною політичних дій, які зачіпають і протистояння російської агресії в Україні, і дії щодо недопущення завершення будівництва "Північного потоку-2". Відповідні пропозиції в Конгресі вже звучать", – зазначив журналіст.

Він стверджує, що Росія й Америка не можуть домовитися не "не через американську зловмисність", а тому, що за останні роки Кремль порушив всі мислимі норми міжнародного права і етики". Основними порушеннями є анексія Криму, втручання у вибори в США й отруєння Скрипалів у Солсбері.

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"І при цьому в Москві, схоже, не хочуть навіть задуматися про наслідки своїх дій", – наголосив Портников.

Саме це він назвав причиною продовження протистояння Заходу і України з Росією, і того, що вона не зможе відкрутитися від санкцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Портников розповів, у який спосіб США зможуть зупинити "Північний потік-2".

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