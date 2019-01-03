Рубль різко обвалився: в Росії валюта пробила нову позначку

У Росії курс долара перевищив 71 руб./$ вперше з 16 березня 2016 року.

Як свідчать дані торгів на Московській біржі, до такої позначки російська валюта обвалилася в середу ввечері, 2 січня. Таким чином курс долара до рубля виріс в порівнянні з рівнем закриття попередніх торгів на 2,35% до 71,45 руб. за долар.

При цьому євро в ході торгів переступив позначку в 81 руб./€.

У коментарі OBOZREVATEL фінансовий аналітик Єгор Комов пояснив, що девальвація рубля для Росії дозволяє збільшити кількість рублевої маси, але призведе до подорожчання імпортної продукції, зниження добробуту населення, скорочення купівельного попиту.

"У наступному році очікувати значного удару по економіці РФ у зв'язку з можливою девальвацією рубля не варто, проте ситуація з коливанням валюти в майбутньому може призвести до більш масштабних проблем у РФ, яка пов'язана зокрема з необхідністю російських компаній обслуговувати зовнішні борги, а імпортерів — укладати контракти із зарубіжними партнерами", — пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, істотний тиск на російську валюту чинить той факт, що 29 грудня санкції ЄС набули чинності. Також останнім часом на ринку нафти спостерігаються суттєві коливання, що також негативно відбивається на курсі рубля.

Варто відзначити, що нафта є головною статтею російського експорту. Крім того, від рівня цін на нафту і нафтопродукти істотно залежать ціни на природний газ. У Росії вже визнали той факт, що санкції США і ЄС боляче вдарили по видобутку нафти і газу в країні.

Нагадаємо, 29 грудня рубль в ході торгів пробив позначку в 69,53 руб./$ і 79,64 руб./€.

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