Рубль просів слідом за нафтою: що чекає на російську валюту

Російський рубль подешевшав відносно долара. У вівторок, 28 квітня, на Московській біржі американська валюта подорожчала до 74,52 руб ./$.

З євро відбувається схожа ситуація – його вартість зросла до 80,87 руб./євро. Про це свідчать дані біржі. Це відбувається на тлі обвалу на ринку нафти: сорт WTI подешевшав сьогодні на 15%. Для порівняння – на початку грудня 2019 року долар коштував 61 руб./$. З початку 2020 року рубль знецінився на 30%.

"У випадку погіршення зовнішньої кон'юнктури американська валюта може спробувати протестувати опір, розташований на рівні 75 рублів", - сказав аналітик Богдан Зварич з російського Промсвязбанка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 20 квітня, в один з моментів ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для зберігання.

Обвал цін на нафту у "чорний понеділок" 20 квітня привів до розорення спекулянтів на Московській біржі. Вони не тільки втратили потенційно наявні у них 400 млн рублів, а й виявилися винні вдвічі більше.

Обвал світових цін на нафту призвів до того, що за підсумками 2020 року дефіцит бюджету Росії перевищить 5,6 трлн рублів (близько $75,5 млрд).