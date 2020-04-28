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28 квітня • оновлено в 12:57
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Рубль просів слідом за нафтою: що чекає на російську валюту

3.1т
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Російський рубль подешевшав відносно долара. У вівторок, 28 квітня, на Московській біржі американська валюта подорожчала до 74,52 руб ./$.

Рубль просів слідом за нафтою

З євро відбувається схожа ситуація – його вартість зросла до 80,87 руб./євро. Про це свідчать дані біржі. Це відбувається на тлі обвалу на ринку нафти: сорт WTI подешевшав сьогодні на 15%. Для порівняння – на початку грудня 2019 року долар коштував 61 руб./$. З початку 2020 року рубль знецінився на 30%.

"У випадку погіршення зовнішньої кон'юнктури американська валюта може спробувати протестувати опір, розташований на рівні 75 рублів", - сказав аналітик Богдан Зварич з російського Промсвязбанка.

Рубль просів слідом за нафтою

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 20 квітня, в один з моментів ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для зберігання.

Обвал цін на нафту у "чорний понеділок" 20 квітня привів до розорення спекулянтів на Московській біржі. Вони не тільки втратили потенційно наявні у них 400 млн рублів, а й виявилися винні вдвічі більше.

Обвал світових цін на нафту призвів до того, що за підсумками 2020 року дефіцит бюджету Росії перевищить 5,6 трлн рублів (близько $75,5 млрд).

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
нафта рубль євро долар
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к сармат
к сармат
Рассия это Гвинея с ракетами
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