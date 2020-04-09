Рубль помітно зміцнився на тлі новин з ОПЕК

Курс рубля в четвер, 9 квітня після символічного зниження на старті торгів перейшов до зростання проти долара і євро.

Як випливає з даних Московської біржі, курс долара станом на ранок знизився на 46 копійок - до 74,5 руб./$, курс євро - на 31 копійку, до 81 руб./євро

Зростання курсу рубля аналітики пов'язують насамперед з відновленням ринку нафти. За словами Антона Покатовіча з "БКС Прем'єр", сьогодні пройде перше засідання країн ОПЕК+ по скороченню видобутку нафти з моменту зриву минулої угоди. Залежно від його підсумків курс рубля можуть чекати відразу кілька сценаріїв - від впевненого зміцнення до помітного ослаблення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія готова брати участь в угоді ОПЕК щодо скорочення нафтовидобутку в рамках своєї частки. Передбачалося, що зустріч ОПЕК+ пройде 6 квітня, але її перенесли на 9 число. Однією з причин джерела називали суперечку між Москвою і Ер-Ріядом щодо винуватця початку цінової війни. Вони переклали відповідальність один на одного за падіння цін на сировину більш ніж у два рази на тлі обвального падіння попиту.

Однак нафтовий ринок налаштований позитивно щодо майбутніх переговорів. Нафта марки Brent тримається на рівні 33 доларів за барель, що майже на 10 доларів вище, ніж в перших повідомленнях про угоду.

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