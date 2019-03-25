Рубль подорожчав через Трампа: що трапилося

Рубль на торгах на Московській біржі в понеділок, 25 березня, виріс до долара і євро в зв'язку зі зниженням санкційних ризиків.

Зокрема, перші угоди по долару пройшли в діапазоні 64,38-64,64 рубля, за підсумками першої хвилини торгів курс склав 64,51 рубля (-15,25 копійки до рівня попереднього закриття), повідомляє "Інтерфакс".

Одночасно з цим євро опустився до 72,92 рубля (-15,25 копійки). При цьому бівалютний кошик ($0,55 і EUR0,45) подешевшав на 15,25 копійки до рівня закриття п'ятниці, до 68,29 рубля.

Курс долара до рубля Московська біржа

За словами експертів, інвестори позитивно оцінили відсутність явного нового негативу у доповіді про підсумки розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Зокрема, американський генпрокурор Вільям Барр напередодні заявив, що в короткому листі Конгресу, не було виявлено змови між передвиборчим штабом Дональда Трампа і Росією.

Водночас у доповіді стверджується, що Росія намагалася впливати на вибори в США в 2016 році через "Агентство інтернет-досліджень" і хакерські атаки. Ніяких засекречених обвинувальних висновків за підсумками розслідування не висунуто.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та зростання цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз на 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що на початку 2019 року на росіян може чекати інфляційний шок.

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