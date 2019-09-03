Рубль обвалився: у Росії долар злетів вище нової позначки

У Росії курс долара у вівторок, 3 вересня, злетів вище 67 рублів

Зокрема, американська валюта подорожчала на 20 копійок, свідчать результати торгів на Московській біржі.

Водночас курс євро знизився на 1 копійку – до 73,25 рубля.

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За словами експертів "Інтерфакс", зміни курсу рубля до долара на старті торгів пов'язані перш за все з неоднозначними сигналами, які надходять зі світових ринків капіталу, в тому числі з нафтових майданчиків.

Зокрема, трейдери продовжують оцінювати динаміку торговельних відносин США і Китаю, і нездатність двох країн погодити графік майбутніх переговорів підсилює песимізм інвесторів щодо попиту на нафту

Курс долара у вівторок, 3 вересня, злетів вище 67 рублів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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