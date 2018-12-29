Рубль обвалився до рекордно низьких позначок: що загрожує Росії

У Росії національна валюта продовжила падіння щодо долара і євро. У суботу, 29 грудня, рубль в ході торгів пробив позначку у 69,53 руб./$ і 79,64 руб./€.

Як свідчать дані Московської біржі, курс долара вранці підвищувався на 4 копійки, а курс євро на 1 копійку.

У коментарі OBOZREVATEL фінансовий аналітик Єгор Комов пояснив, що девальвація рубля для Росії дозволяє збільшити приплив рублевої маси, але призведе до подорожчання імпортної продукції, зниження добробуту населення, скорочення купівельного попиту.

"У наступному році очікувати значного удару по економіці РФ у зв'язку з можливою девальвацією рубля не варто, проте ситуація з коливанням валюти в майбутньому може призвести до більш масштабних проблем у РФ, яка пов'язана зокрема з необхідністю російських компаній обслуговувати зовнішні борги, а імпортерів — укладати контракти із зарубіжними партнерами", — пояснив він.

Зазначимо, що істотний тиск на російську валюту чинить той факт, що 29 грудня санкції ЄС набули чинності. Також останнім часом на ринку нафти спостерігаються суттєві коливання, що так само негативно відбивається на курсі рубля.

Варто зазначити, що нафта є головною статтею російського експорту. Крім того, від рівня цін на нафту і нафтопродукти істотно залежать ціни на природний газ. У Росії вже визнали той факт, що санкції США і ЄС боляче вдарили по видобутку нафти і газу в країні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії на відкритті торгів у п'ятницю, 28 грудня, рубль різко знизився щодо долара - 69,59 руб./$. Таким чином російська валюта продемонструвала одне з найсильніших падінь за рік. При цьому євро торгувався на позначці 79,71 руб.

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