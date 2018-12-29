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Рубль обвалився до рекордно низьких позначок: що загрожує Росії

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У Росії національна валюта продовжила падіння щодо долара і євро. У суботу, 29 грудня, рубль в ході торгів пробив позначку у 69,53 руб./$ і 79,64 руб./€.

Як свідчать дані Московської біржі, курс долара вранці підвищувався на 4 копійки, а курс євро на 1 копійку.

Рубль обвалився до рекордно низьких позначок: що загрожує Росії

У коментарі OBOZREVATEL фінансовий аналітик Єгор Комов пояснив, що девальвація рубля для Росії дозволяє збільшити приплив рублевої маси, але призведе до подорожчання імпортної продукції, зниження добробуту населення, скорочення купівельного попиту.

"У наступному році очікувати значного удару по економіці РФ у зв'язку з можливою девальвацією рубля не варто, проте ситуація з коливанням валюти в майбутньому може призвести до більш масштабних проблем у РФ, яка пов'язана зокрема з необхідністю російських компаній обслуговувати зовнішні борги, а імпортерів — укладати контракти із зарубіжними партнерами", — пояснив він.

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Зазначимо, що істотний тиск на російську валюту чинить той факт, що 29 грудня санкції ЄС набули чинності. Також останнім часом на ринку нафти спостерігаються суттєві коливання, що так само негативно відбивається на курсі рубля.

Рубль обвалився до рекордно низьких позначок: що загрожує Росії

Варто зазначити, що нафта є головною статтею російського експорту. Крім того, від рівня цін на нафту і нафтопродукти істотно залежать ціни на природний газ. У Росії вже визнали той факт, що санкції США і ЄС боляче вдарили по видобутку нафти і газу в країні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії на відкритті торгів у п'ятницю, 28 грудня, рубль різко знизився щодо долара - 69,59 руб./$. Таким чином російська валюта продемонструвала одне з найсильніших падінь за рік. При цьому євро торгувався на позначці 79,71 руб.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Падіння рубля в Росії
Місце
Росія
Теги
курс валютНовини Росіїдолар
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Врет Обоз! Рубль резко не обваливался, он просто планомерно движется.Стабильность движения это показатель силы: рубль дешевеет и ничто его с этого курса не свернет, по крайней мере Набибулиной и ЦБР это не удалось.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Свиномордые хохлозоиды такие забавные существа. Они мне напоминают хомячка в колесике. Бежит такой кастрюлеголовый иплан по кругу и думает, сейчас вот дорожка кончится и Рашка фсьо. Доллар по тыще, нефть по пятачку а хохломордому в конце забега любовь и дружба всего мира, охуилиарды кредитов и все ништяки с развалин соседней страны.
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Семенов Александр
Семенов Александр
На 4 копейки?!!! Это катастрофа!!! такого в мировой истории ещё не бывало !!!
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