Рубль обвалиться: у Росії забили на сполох через колосальний удар США

Нові обмежувальні заходи Сполучених Штатів проти Російської Федерації, які відомі як "санкції з пекла", завдадуть колосального удару по рублю і фінансовій системі країни.

"У цьому законопроекті йдеться про санкції проти російського суверенного боргу і російської банківської системи", – заявив російський економічний аналітик, фахівець з нафтогазового ринку Михайло Крутіхін у інтерв'ю Znak.

За його словами, в США є сильний опір таким санкціям, оскільки в результаті їх реалізації буде завдано удар не тільки по російській, а й по світовій банківській системі.

"Банкірам невигідно, щоб фінансову систему хтось різко смикав. Але якщо це раптом станеться, то це буде колосальний удар по рублю і фінансовій системі країни", – підкреслив Крутіхін.

За підрахунками економічного аналітика, відповідний удар може бути нанесений по Росії вже до 2020 року.

"Якщо все піде за планом, то до кінця березня ці санкції повинні бути проведені через Сенат, далі їх буде схвалювати Палата представників, там будуть внесені поправки. Потім десь до серпня обидві палати приймуть закон, його підпише президент. Потім будуть прийматися підзаконні акти. Тобто ці санкції будуть введені тільки десь до 2020 року", – резюмував Крутіхін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2018 року Міністерство фінансів США подало Конгресу США "кремлівську доповідь", до якої внесені 210 імен — 114 великих чиновників РФ і керівників державних російських компаній, а також 96 олігархів.

Список олігархів був опублікований разом із нетаємною частиною "кремлівської доповіді", яку Мінфін склав згідно з вимогами закону CAATSA ("Щодо протидії противникам Америки"). Тоді як інформація про мільярдерів — близькість до Путіна, джерела походження капіталу, індекси корупції — залишилася у таємній частині доповіді.

У квітні США внесли до санкційного список сімох російських бізнесменів і 17 високопосадовців, а також 14 компаній. Зокрема під санкції потрапили: Олег Дерипаска, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг, Андрій Скоч, Кирило Шамалов, Віктор Вексельберг та інші.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.