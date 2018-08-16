"Рубль не встоїть": Росію попередили про провальні наслідки від санкцій США

У Росії після незначного зміцнення рубль продовжив падіння. Експерти вважають, що курс долара може пробити позначку у 70 рублів вже 22 серпня.

Як сказано у матеріалі Газета.ru, такий ефект очікується від введення нового пакету санкцій США проти Росії. Вони були анонсовані саме на це число.

Зазначається, що офіційний курс долара до рубля, встановлений Центральним банком Росії на п'ятницю, 17 серпня, склав 66,89 рублів проти 66,37 у четвер. Курс євро з розрахунком на завтра, 17 серпня, виріс до 76,05 рублів проти 75,22 днем ​​раніше.

Опитані виданням експерти вважають, що рубль продовжить і далі падати. Тимчасове зростання російської валюти пояснювалося тим, що інвестори "звикли до санкцій" і тим, що ціни на нафту виросли. При цьому, на їхню думку, фундаментальних факторів на підтримку рубля немає".

На думку провідного аналітика TeleTrade Анастасії Ігнатенко, в песимістичному варіанті можливе різке зростання долара до рівня 71 рубля. Такий сценарій реалізується, якщо 22 серпня Вашингтон, як і планував, введе санкції проти Москви у зв'язку з інцидентом у британському Солсбері.

"Як вважають експерти, обмеження щодо купівлі нових випусків російського держборгу ще більше відлякають нерезидентів. Їхня частка за останній час і так сильно знизилася, і зараз становить менше 30%, і вихід цієї частини з рублевих активів призведе до падіння боргового ринку РФ", - сказано у матеріалі.

На думку аналітика "Алор Брокер" Катерини Конюхової, на цьому тлі курс російської валюти навіть може обвалитися до 80 рублів за долар США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії останні дні фіксувалося підвищення вартості долара і євро щодо російського рубля.

Причиною став анонс нових "драконівських" санкцій США. Як очікується, обмежувальні заходи набудуть чинності 22 серпня. Експерти назвали нинішній курс російського рубля "справедливим".