МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
СвітСпорт

"Рубль не встоїть": Росію попередили про провальні наслідки від санкцій США

28.8тЧитати новину російською

У Росії після незначного зміцнення рубль продовжив падіння. Експерти вважають, що курс долара може пробити позначку у 70 рублів вже 22 серпня.

Як сказано у матеріалі Газета.ru, такий ефект очікується від введення нового пакету санкцій США проти Росії. Вони були анонсовані саме на це число.

Зазначається, що офіційний курс долара до рубля, встановлений Центральним банком Росії на п'ятницю, 17 серпня, склав 66,89 рублів проти 66,37 у четвер. Курс євро з розрахунком на завтра, 17 серпня, виріс до 76,05 рублів проти 75,22 днем ​​раніше.

Опитані виданням експерти вважають, що рубль продовжить і далі падати. Тимчасове зростання російської валюти пояснювалося тим, що інвестори "звикли до санкцій" і тим, що ціни на нафту виросли. При цьому, на їхню думку, фундаментальних факторів на підтримку рубля немає".

Новини
Якщо завтра за долар даватимуть 100 рублів: чого чекати гривні

На думку провідного аналітика TeleTrade Анастасії Ігнатенко, в песимістичному варіанті можливе різке зростання долара до рівня 71 рубля. Такий сценарій реалізується, якщо 22 серпня Вашингтон, як і планував, введе санкції проти Москви у зв'язку з інцидентом у британському Солсбері.

"Як вважають експерти, обмеження щодо купівлі нових випусків російського держборгу ще більше відлякають нерезидентів. Їхня частка за останній час і так сильно знизилася, і зараз становить менше 30%, і вихід цієї частини з рублевих активів призведе до падіння боргового ринку РФ", - сказано у матеріалі.

На думку аналітика "Алор Брокер" Катерини Конюхової, на цьому тлі курс російської валюти навіть може обвалитися до 80 рублів за долар США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії останні дні фіксувалося підвищення вартості долара і євро щодо російського рубля.

Причиною став анонс нових "драконівських" санкцій США. Як очікується, обмежувальні заходи набудуть чинності 22 серпня. Експерти назвали нинішній курс російського рубля "справедливим".

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
Об'єкти
санкцииСШАРосіякурс валютдолар
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
9
22
Смішно
23
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Московец Леонид
Московец Леонид
Валенки как всегда в ответке"ашотамаухахлов"..Вы уроды забыли,что Украина в войне по желанию карлика-дебила ,воюет и несет убытки и потери...А вот вас уже имеет весь цивилизационный мир..!! И ДАЛЬШЕ БУДЕТ ДАВИТЬ ВАС ,КАК ГНИД..!!Так поднимем бокалы--кто с мочей,а кто с боярой --за Трампа.!! А Украина за союзников-горилку..!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Все, что ведет к падению паРаши - это наш выигрыш!
Показать комментарий полностью
Ответить
7
1
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
обозреватель беспокоиться о чужой валюте когда своя пробила 28 гривен))))
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2
Попова Ольга
Попова Ольга
Кондратенко Сергей, ПОЕХАЛИ ВСЕ УКРАИНЦЫ НА ОТДЫХ В ЕВРОПУ И МИР ВЕДЬ 87 СТРАН БЕЗВИЗ И ЗЕЛЕНЬ КУПИТЬ НУЖНО ПОБОЛЬШЕ НА ОТДЫХ В ЦИВИЛИЗАЦИИ !!!!!!!!! НЕ В ХЛЕВ ЖЕ СРУЦКИЙ ЕДУТ ---ХА-ХА-ХА !
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кондратенко Сергей, пошел нахуй ,скот вонючий!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наші блоги