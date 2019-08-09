"Рубль котиться у безодню": у Росії забили на сполох через обвал цін на нафту

У Росії курс долара злетів вище 65 рублів, а євро – 73 рублів через падіння світових цін на нафту до мінімальних позначок з початку року.

При цьому експерти відзначають, що подальше зниження вартості сировини є головним фактором ризику для російської валюти, повідомляє "Газета.ру".

"Якщо котирування опустяться нижче $50 за барель, інвестор занепокоїться, чи підтримають Мінфін і ЦБ курс рубля продажами валюти на ринку", – заявили аналітики Sberbank CIB Юрій Попов і Микола Минко.

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За їх словами, в цьому випадку залежність рубля від нафти різко посилиться і перешкодити не зможе навіть ефект бюджетного правила.

Водночас аналітик "Промсвязьбанка" Богдан Зварич зазначив, що в короткостроковій перспективі у рубля буде шанс не скотитися у безодню лише в тому випадку, якщо почнеться підготовка експортерів до податкових виплат.

"Це може підтримати рубль і стримати активність доларових "биків", – резюмував він.

У Росії курс долара злетів вище 65 рублів, а євро – 73 рублів

Як повідомляв OBOZREVATEL, обвал цін на сировину з початку серпня досяг 10%.

Падіння вартості нафти викликане загальною негативною тенденцією на світових фінансових ринках у зв'язку з погіршенням торговельних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм.

Зокрема, Вашингтон допустив можливість введення нових мит на імпорт китайських товарів, на що Пекін відповів зниженням курсу національної валюти.

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