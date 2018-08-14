"Рубль буде по 100": у Путіна визнали, що санкції США "зламають" Росію

У Росії через анонс нових санкцій США вже кілька днів обвалюється фінансовий ринок. Однією з відповідей Вашингтону може стати обмеження Москвою розрахунків у доларах, але експерти вже попередили, що такий план приречений на провал.

"Всі оголошення про нові санкції спровокували паніку на фінансовому ринку. Розпродажі російських паперів та скупка валюти активно відбувалася в четвер і п'ятницю на минулому тижні. У понеділок, 13 серпня, долар протестував рівень у 68 рублів, євро підбирався до 78 руб." - сказано у матеріалі видання Газета.ru.

Російські експерти побоюються радикальніших кроків з боку американської влади.

"Теоретично Сполучені Штати можуть ввести санкції проти Центрального Банку Росії, подібні прецеденти в історії вже були - зокрема блокували рахунки Центробанку Ірану", - вважає аналітик "Фінам" Олексій Коренєв.

Фінансовий консультант Teletrade Михайло Грачов вважає, що санкції США проти Банку Росії можуть полягати в заморожуванні активів російського ЦБ і відключенні від міжнародних платіжних систем, що ускладнить обслуговування державного боргу. Втім, багато аналітиків вважають такий варіант малоймовірним.

"Санкції проти центробанків з боку США практично немислимі, оскільки центробанки світу забезпечують ліквідність американського долара, котируючи національні валюти проти "американця". Це було б рівносильно пострілу в ногу", - зазначає експерт "Міжнародного фінансового центру" Володимир Рожанковський.

У той же час санкції проти російських держбанків експерти вважають досить імовірним сценарієм. В цьому випадку, карти Visa і Mastercard, емітовані державними банками, які потрапили під санкції, будуть заблоковані, а банки фактично позбавлені можливості здійснювати безготівкові операції в доларах.

"Практично зі 100-відсотковою ймовірністю будь-які подібні дії США призведуть до різкого обвалу рубля. Виходів у ЦБ буде небагато - відпустити рубль у вільне падіння з точкою зупинки далеко за 100 рублів або ввести валютне регулювання, яке за деякий час може породити тіньовий валютний ринок", - сказано у матеріалі.

Аналітики прогнозують, що Центробанку РФ доведеться вдатися до заморожування вкладів у іноземній валюті або їхньої конвертації за примусовим, невигідним для вкладників курсом. Втім, поки що не зрозуміло, які із запропонованих заходів будуть реалізовані.

"Малоймовірно, що, наприклад, буде введена заборона на розрахунки в доларах для російських банків або скасовані рейси "Аерофлоту" до Північної Америки", - припускає аналітик "Фінам" Олексій Коренєв.

Перший пакет обмежувальних заходів буде введений вже 22 серпня. Він передбачає заборону на постачання до РФ зброї, електронних пристроїв та іншої продукції подвійного призначення. Другий етап Держдеп обіцяє через три місяці, якщо РФ не надасть гарантії незастосування хімічної зброї та погодиться на незалежну перевірку окремих військових об'єктів інспекторами ООН. У другому пакеті - зниження рівня дипломатичних відносин, припинення прямих польотів у США, обмеження експортно-імпортних операцій та ін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр фінансів РФ Антон Силуанов вже пригрозив, що у відповідь на санкції Росія продовжить позбуватися американських цінних паперів і збільшувати розрахунки в національній валюті.