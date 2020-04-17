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17 квітня • оновлено в 12:20
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Рубль безуспішно спробував відновитися на новинах з нафторинку

1.7т
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Рубль подорожчав до долара і євро у ході торгів на "Московської біржі" у п'ятницю, 17 квітня, на тлі позитивних новин на ринку нафти, але повернутися до антикризових значень у нього не виходить.

Так, згідно з отриманими даними, станом на ранок долар подешевшав на 11 копійок до 74,03 рублів. Євро в цей же час подешевшав на 22 копійки до 80,12 рублів.

Рубль безуспішно спробував відновитися на новинах з нафторинку

"Зовнішний фон на відкритті торгів у п'ятницю складається помірно позитивно. Ціни на нафту не показують єдиної динаміки, а настрої на світових фондових майданчиках покращилися", - підкреслила Олена Кожухова, аналітик ІК "Велес Капітал".

Рубль безуспішно спробував відновитися на новинах з нафторинку

Як повідомляв OBOZREVATEL, останні заяви президента США Дональда Трампа про зняття карантинних заходів в країні призвели до того, що ціни на нафту марки Brent у п'ятницю, 17 квітня, почали рости, подолавши позначку у $28, при цьому нафта WTI продовжила дешевшати і торгується нижче $20.

Разом з тим, нова угода про скорочення нафтовидобутку не врятує бюджет Росії від різкого обвалу фінансових надходжень, які забезпечуються за рахунок експорту нафти. У травні розмір експортного мита впаде до мінімуму з 2002 року.

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Тема
Курс валют
Місце
Росія
Теги
долар євро рубль
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Prikhodko Anatolij
Prikhodko Anatolij
так, сильно покращилися. нафта просіла з 32 до 27 дол. за барель за сутки.
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