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17 вересня • оновлено в 13:08
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"Розставити крапки "над і": Гончарук відреагував на "переговори" з Коломойським щодо ПриватБанку

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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук спростував інформацію про переговори з українським мільярдером Ігорем Коломойським щодо ПриватБанку.

"Зранку вийшла стаття у Financial Times, у якій я коментую справу ПриватБанку та, нібито, наголошую, що ми шукаємо компроміс у цьому питанні. Статтю одразу передрукували українські ЗМІ, які від себе додали, що уряд веде переговори з пошуку компромісу з цього питання", – повідомив офіс комунікацій прем'єра.

"Щоб уникнути подальших маніпуляцій та розголосу, хочу розставити крапки "над і": уряд уважно вивчає ситуацію навколо ПриватБанку (зокрема і переговори з колишніми його власниками, які проводилися попередньою незалежною наглядовою радою банку). Жодних переговорів уряд ні з ким не веде", – наголосив Гончарук.

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За його словами, Кабінетом міністрів буде зроблене все, щоб захистити гроші українських платників податків та національні інтереси України.

"І зроблено це буде у тісних консультаціях із міжнародними партнерами", – резюмував прем'єр-міністр.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук спростував інформацію про переговори з українським мільярдером Ігорем Коломойським щодо ПриватБанку

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук спростував інформацію про переговори з українським мільярдером Ігорем Коломойським щодо ПриватБанку

Нагадаємо, що 21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанову докапіталізували на суму 116,8 млрд гривень.

У кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк іще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона на Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компанії Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належить їм.

Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, котрі безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення ухвалили на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так, він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

"Подано апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року у справі №826/7432/17 за позовом Коломойського І. В. щодо скасування рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "ПриватБанк" із ринку за участі держави", – йдеться у повідомленні.

Крім того, 24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

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Тема
націоналізація ПриватБанку
Особи
Ігор Коломойський Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
ПриватБанк Кабінет Міністрів України
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