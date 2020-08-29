Розслідування закритої справи "Роттердам+" обійшлося бюджету в 100 млн, - Сазонов

На розслідування порушеної НАБУ заради піару справи "Роттердам+" витрачено більше 100 млн грн платників податків, за це повинні понести відповідальність. Про це написав політолог Кирило Сазонов на своїй сторінці в Facebook.

"Скільки було шуму, гучних заяв, розмов про мільярди. Формулу політики навіть примудрялися прив'язувати до платіжок для населення, хоча вона стосувалася виключно промислових підприємств. Прес-конференцій НАБУ на цю тему було стільки, що я вже й не пам'ятаю. І ось результат – керівник справи "Роттердам+" прокурор САП Віталій Пономаренко вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань постанову про закриття справи. Остання надія – експертиза СБУ теж підтвердила відсутність збитків державі", – написав Сазонов.

Експерт підкреслив, що використання формули ціноутворення на вугілля API2 є світовою практикою, збитків від її застосування не могло бути в принципі. А також нагадав, що за такою ж формулою в Україні визначалася ціна на газ.

"Залишилося питання збитків, які існують в реальності, а не уяві антикорупціонерів. Майже чотири роки 15 детективів НАБУ і 7 прокурорів САП займалися цією пустушкою. Бюджетних грошей на цей піар навколо порожнього місця витрачено більше 100 мільйонів гривень. Питання - хто винен в цій дуже дорогій і позбавленій будь-якого сенсу суєті? І хто буде відповідати?" - написав Сазонов.

Нагадаємо, 28 серпня Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу по "Роттердам+" через відсутність складу злочину і достатніх доказів провини підозрюваних.

Нагадаємо, формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для всього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля і електроенергії для промисловості зросла.

Уряд Олексія Гончарука ввів, а уряд Дениса Шмигаль затвердив в меморандумі з МВФ (підписаний президентом України Володимиром Зеленським) аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення - т.зв. "Амстердам+". Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.