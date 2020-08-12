Розслідування про цінову поведінку в Бурштинському енергоострові не завершено

Розслідування у справі про цінову поведінку в Бурштинському енергоострові не завершено.

Як передає пресслужба ДТЕК, компанія просить ЗМІ утриматися від будь-яких тверджень до винесення рішення зі справи.

Компанія працює виключно в рамках правового поля і правил, які визначені НКРЕКУ і узгоджені Антимонопольним комітетом України. ДТЕК готує опротестування на попередні висновки АМКУ і буде відстоювати свої законні права, інтереси і репутацію.

"Ми готові надати пояснення і розрахунки, що підтверджують правомірність позиції компанії, однак дана робота вимагає додаткових даних та інформації. Необхідно зібрати і проаналізувати інформацію, що знаходиться в розпорядженні третіх осіб, учасників ринку, державних органів", - заявляє пресслужба ДТЕК.

Нагадаємо, сьогодні відбувся брифінг голови АМКУ Ольги Піщанської. На брифінгу було озвучено, що "комітетом завершується розслідування про порушення групою ДТЕК в Бурштинському енергоострові".