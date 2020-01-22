Розпродаж в'язниць в Україні: Мін'юст розкрив нові подробиці

Міністерство юстиції України має намір продати низку старих в'язниць, щоб на виручені кошти побудувати сучасніші слідчі ізолятори.

Новими подробицями ініціативи поділився в ефірі ObozTV міністр юстиції Денис Малюська.

Як пояснив міністр, у багатьох містах слідчі ізолятори історично розміщені в центральних частинах.

"Їх основна вартість – це земля, яка під ними знаходиться. Нам немає жодного сенсу утримувати наші установи в центрах міст. Наприклад, в Одесі величезна територія і вкрай запущені приміщення. Ми із задоволенням могли б побудувати сучасні установи за межами міста або в промислових зонах за кошти, виручені від продажу нерухомості в центрі міста", – розповів він.

"Ми зараз ведемо переговори, щоб визначити об'єкти, які найбільше цікавлять потенційних покупців та інвесторів, щоб ми могли проаналізувати бізнес-плани, скільки нам коштів і на що вистачить. Можливо, ми будемо продавати не всі об'єкти повністю, а частково. Наприклад, це може йтися про Одесу, де чотири окремих земельних ділянки, які розміщені поруч", – повідомив Малюська.

Глава Мін'юсту зазначив, що будівництво нової в'язниці або СІЗО – це вкрай дорого.

"Ми говорили з колегами з Естонії, у них сучасна в'язниця на 1100 осіб, вони розробили проектну документацію за останнім словом техніки – енергоефективна, з мінімальним втручанням людини – це близько 300 млн євро. Собівартість явно нам не по кишені", – констатував він.

"Ми звичайно будемо будувати і ремонтувати щось набагато більш бюджетне, але навіть на це бюджетних коштів не витрачаємо в принципі. При цьому у нас явно надмірна мережа в'язниць і ми могли б отримати від їх продажу певну частину коштів. Це вимагає невеликих змін в бюджетний кодекс, ми будемо вести переговори з Мінфіном, щоб вони узгодили нам таку історію", – додав міністр.

strana.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр юстиції України Денис Малюська раніше відвідав Лук'янівське СІЗО в Києві і поділився фотографіями з місця ув'язнення.

Ув'язнені в СІЗО перебувають у жахливих умовах. Через брак місця в камерах їм доводиться спати по черзі.

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