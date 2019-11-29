За три роки: Гончарук озвучив амбітний план масштабного ремонту доріг

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в Україні за наступні 3-5 років мають з'явитися якісні дороги.

"Наше головне завдання – поєднати якісними дорогами всі великі міста, обласні центри за наступні 3-5 років", – повідомив Гончарук, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я закликаю нових керівників "Укравтодору" та "Укртрансбезпеки" максимально швидко оновити керівний склад у областях, тому що я переконаний, що ті люди, які працювали там до цього часу, здебільшого або представляли інтереси "смотрящих", або заплющували на це очі", – додав він.

За словами глави уряду, з березня 2020 року почнеться велике будівництво доріг.

Гончарук висловив сподівання, що завдяки кадровим змінам знизиться вартість будівництва шляхів і їхньої експлуатації.

Прем'єр також зазначив, що уряд не буде втручатися в проведення тендерів і процес пошуку підрядників, які будуватимуть дороги.

Він додав, що в наступному році план по будівництву і ремонту 4 тисяч кілометрів доріг буде виконаний.

"Будівництво доріг для нас – це не тільки спосіб зшити країну, це ще і спосіб запустити економіку. Це один з трьох економічних стовпів, на яких буде триматися економічне зростання наступні п'ять років", – резюмував Гончарук.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в Україні за наступні 3-5 років повинні з'явитися якісні дороги

Раніше президент президент Володимир Зеленський розкритикував місцеву владу в Миколаївській області через неналежний стан шляхів у регіоні.

"Проведіть нараду щодо всіх доріг – у якому стані, де в нас є державні гроші, де треба залучити кредитні кошти. І перерахуйте ті, які необхідно зробити насамперед. Знайдіть рішення", – доручив глава держави під час робочої поїздки на Миколаївщину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, торік на ремонт трас виділили понад 45 млрд гривень. Водночас державна субвенція на проєкти будівництва доріг місцевого значення перевищила 11,5 млрд гривень.

У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. км доріг.

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