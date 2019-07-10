"Розпал сезону": мережа висміяла безлюдні пляжі Криму

Так званий глава анексованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що півострів у ході курортного сезону очікує 7 мільйонів туристів, однак на практиці – відпочивальників практично немає.
"За заявою Аксьонова, Крим очікує 7 мільйонів туристів... А що на практиці – вже липень, розпал сезону, а туристів все немає і немає", – пише блогер Кримський проблиск у Twitter.
"Кадри тому підтвердження", – додав він.
"Так тільки пів-літа пройшло. В запасі ще половина. Як понаїдуть, як відірвуться", – іронізує Олександр Полуботько.
"Пригадую, у липні 2005 в Алушті, під аквапарком, на берег не можна було зійти, тіла лежали штабелями, як тюлені", – заявив Пінгвін.
"З орбіти їх видно", – підсумував Bryza.
Окупований півострів під час курортного сезону очікував 7 мільйонів туристів
Окупований півострів у ході курортного сезону очікував 7 мільйонів туристів
За заявою Аксьонова, # Крим очікує 7 мільйонів туристів ... а що на практиці – вже липень, розпал сезону, а туристів все немає і немає ... кадри тому підтвердження pic.twitter.com/o9ZRp1K3YX- Кримський проблиск (@crimean_glimpse) 9 липня 2019 р
Так токо підлогу літо пройшло. В запасі ще половина. Як понаедут, як відірвуться.- олександр Полуботько (@polu_olex) 9 липня 2019 р
З орбіти їх видно))- Bryza (@BRYZAlivnestok) 9 липня 2019 р
Помніцца, в липні 2005 в Алушті, під аквапарком, на берег не можна було зійти, тіла лежали штабелями, що тюлені.- жирний пінгвін (@ pyS446SCQAYt8nb) 9 липня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.
Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".
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