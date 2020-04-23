У США зупиняються заводи з переробки нафти через колосальне падіння попиту внаслідок карантинних заходів. У підсумку, у берегів Каліфорнії почали накопичуватися переповнені танкери.

Як повідомляє Bloomberg, нафтові танкери оточили Каліфорнію – вони перевозять колосальний обсяг палива, 20 мільйонів барелів – цього достатньо, щоб задовольнити 20% щоденного світового попиту.

"Цим танкерам зараз просто нікуди розвантажуватися, попит на нафту падає. Підприємства закриті, а кількість машин на дорогах прагне до нуля. Нафтопереробний завод Marathon Petroleum Corp. у Мартінесі зупинив свою роботу, а інші, в тому числі завод Chevron Corp. в Ель-Сегундо, скоротили переробку сирої нафти", – пише видання.

За даними паризької Kpler SAS, яка відстежує рух танкерів, більше 20 мільйонів барелів нафти – це найбільший обсяг, який коли-небудь перебував одночасно у водах західного узбережжя за один раз. Багато з них знаходяться там вже протягом семи днів, це також рекорд.

Надлишок нафти – зараз головна проблема. Сховища майже заповнені, і тепер її вантажать на танкери, які дрейфують у порту Сінгапуру, поблизу узбережжя Мексиканської затоки, а тепер і західного узбережжя США.

Так, наприклад, Seaexpress, танкер, який зазвичай займається транспортуванням палива, зараз виступає плавучим сховищем для Royal Dutch Shell, причому вже протягом, принаймні, місяця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами американського президента Дональда Трампа, небувало низькі ціни на нафту дозволять США повністю заповнити свої стратегічні нафтосховища. У понеділок, 20 квітня, в один з моментів ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для її зберігання.