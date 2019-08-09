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Рознос митниці від Зеленського: скандальні керівники залишилися на службі

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Керівники Закарпатської, Львівської, Чернівецької та інших митниць, з якими президент України Володимир Зеленський влаштував жорстку розмову, не були звільнені.

"Це не запасні посади. Вони ж всі державні службовці. Звільнити державного службовця, просто в лоб, якщо він сам чомусь не напише заяву про звільнення майже неможливо", – повідомив новий очільник Державної митної служби Максим Нефьодов, передають "Наші гроші".

Однак, за його словами, на щастя, більшість із них – виконуючі обов’язків.

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"Це означає, що їх можна, принаймні, зняти з тієї посади голови митниці і відправити на "нижчу"… І вони переходять туди, де вони працюють. Це, умовно кажучи, хоч якийсь крок, хоча це дуже несистемно", – заявив Нефьодов.

При цьому новий очільник Державної митної служби наголосив, що такі наради Зеленського з керівниками митниць потрібні.

"Я думаю, що такі наради потрібні. Хоча, звичайно, можу чесно сказати, що великого ефекту у вигляді бажання керівників митниці звільнитися, справді, це не принесло", – резюмував Нефьодов.

Керівники митниць, з якими Володимир Зеленський влаштував жорстку розмову, не були звільнені

Керівники митниць, з якими Володимир Зеленський влаштував жорстку розмову, не були звільнені

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський після заслуховування доповідей керівників та виконуючих обов'язки керівників обласних митниць (зокрема, Чернівецькій, Волинській, Львівській) по боротьбі з контрабандою, підняв питання про їх звільнення.

"У нас немає часу... У нас всього п'ять років. Слухайте, це мукання вже ось тут стоїть. Якщо можна, я думаю, що головні труднощі – це люди. У мене до вас прохання: написати заяви про звільнення", – резюмував він.

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Особи
Володимир Зеленський Максим Нефьодов
Місце
Україна
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
После визита Зеленского в Закарпатскую область местная таможня увеличила перечисления в бюджет на 77%. Зеленский и таможенники - надо чаще встречаться.
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филипп филипыч
филипп филипыч
зачем увольнять? сажать надо. если есть за что
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