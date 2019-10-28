Головна Новини
28 жовтня • оновлено в 21:24
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

В Україні можуть істотно знизити податок на "євробляхи": скільки "скинуть"

2.4т Читати матеріал російською

В Україні можуть ухвалити закон, згідно з яким усі податки за розмитнення автомобілів на єврономерах становитимуть 35% від вартості транспортного засобу.

Про це в понеділок, 28 жовтня, під час круглого столу в Міністерстві інфраструктури розповіли представники "євробляхерів", передає ТСН.

Відзначається, що існує ймовірність, що автомобілі дозволять розмитнити за формулою, яка діє зараз, проте без урахування коефіцієнта віку машини, що і знизить розмір податку.

Новини
Що буде з "євробляхами" після Нового року: в Україні озвучили прогноз

В Україні можуть істотно знизити податок на

В Україні можуть істотно знизити податок на "євробляхи"

politeka.net

За словами "євробляхерів", з урахуванням ПДВ і мита загальна сума виплат у бюджет складе приблизно 35%. Разом із тим у Мінфіну є деякі питання до такої формули, адже поки не ясно, чи буде отримувати держбюджет необхідні надходження від автоіндустрії.

У результаті обговорення, днями, нібито, повинна з'явитися попередня версія законопроєкту, з яким уже зможуть ознайомитися громадяни. Уже в ньому можна буде побачити фінішну формулу для перереєстрації.

Власники авто на єврономерах відзначили, що він передбачає перш за все вирішення проблеми авто, які ввозяться з порушеннями, а вже потім питання високих податків на розмитнення машин в Україні в цілому.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Авто на єврономерах" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Авто на єврономерах
Місце
Україна
Теги
Єврономери Міністерство інфраструктури
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
16
4
Смішно
3
Цікаво
7
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel