В Україні можуть істотно знизити податок на "євробляхи": скільки "скинуть"

В Україні можуть ухвалити закон, згідно з яким усі податки за розмитнення автомобілів на єврономерах становитимуть 35% від вартості транспортного засобу.

Про це в понеділок, 28 жовтня, під час круглого столу в Міністерстві інфраструктури розповіли представники "євробляхерів", передає ТСН.

Відзначається, що існує ймовірність, що автомобілі дозволять розмитнити за формулою, яка діє зараз, проте без урахування коефіцієнта віку машини, що і знизить розмір податку.

В Україні можуть істотно знизити податок на "євробляхи" politeka.net

За словами "євробляхерів", з урахуванням ПДВ і мита загальна сума виплат у бюджет складе приблизно 35%. Разом із тим у Мінфіну є деякі питання до такої формули, адже поки не ясно, чи буде отримувати держбюджет необхідні надходження від автоіндустрії.

У результаті обговорення, днями, нібито, повинна з'явитися попередня версія законопроєкту, з яким уже зможуть ознайомитися громадяни. Уже в ньому можна буде побачити фінішну формулу для перереєстрації.

Власники авто на єврономерах відзначили, що він передбачає перш за все вирішення проблеми авто, які ввозяться з порушеннями, а вже потім питання високих податків на розмитнення машин в Україні в цілому.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 19 вересня підписав законопроєкт президента Володимира Зеленського про відстрочення введення штрафів для водіїв авто на єврономерах.

У Кабміні до кінця 2019 року мають намір спростити порядок розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації з урахуванням пропозицій "євробляхерів".

В Україні з початку дії штрафів для автомобілів на європейській реєстрації ("євроблях") складено сотні протоколів.

2 жовтня Кабмін оголосив, що власників авто на іноземній реєстрації не штрафуватимуть, поки законодавці не ухвалять новий закон про розмитнення.

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