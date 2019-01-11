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Розмитнення "євроблях" по-новому: до бюджету України надійшла значна сума

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До бюджету України з 25 листопада 2018-го по 10 січня 2019 року надійшло 1,6 млрд грн від розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації.

Як повідомляє прес-служба Міністерства фінансів, за цей період було оформлено 24,6 тис. транспортних засобів, ввезених на митну територію України з 1 січня 2015 року до набуття чинності нових правил.

Загальна сума надходжень до бюджету від митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації склала 1 млрд 566 млн грн (з них 158,2 млн грн — мито, 495,5 млн грн — ПДВ, 738 млн грн — акцизний податок, 174,1 млн грн — кошти, які були добровільно сплачені громадянами до держбюджету для звільнення від адміністративної відповідальності за порушення митних режимів).

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Зазначається, що всі надходження від розмитнення таких авто прямують до Пенсійного фонду України.

Із загальної кількості оформлених авто — понад 21 тис. перебували в Україні з порушенням вимог Митного кодексу. Власники добровільно сплатили по 8,5 тис. гривень за кожне авто, що звільнило їх від адміністративної відповідальності за недотримання вимог митних режимів.

Як повідомив начальник Волинської митниці Віктор Кривицький у Facebook, пільговий період розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації завершиться 22 лютого і продовжений не буде. Таке рішення було ухвалене за результатами зустрічі з головою комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніною Южаніною.

Таким чином, з 22 лютого після закінчення "знижкового" розмитнення базові ставки акцизного податку будуть такими:

  • для авто з бензиновим двигуном до 3 тис. куб. см — €50, понад 3 тис. куб. см — €100;

  • для авто на дизелі з об'ємом двигуна до 3,5 тис. куб. см — €75, а більше — €100.

Нині ж і до 22 лютого включно розмитнення авто на єврономерах коштує водіям наполовину дешевше завдяки пільговому періоду.

Розмитнення "євроблях" по-новому: до бюджету України надійшла значна сума

Кривицький уточнив, що вже з травня 2019 року правоохоронці застосовуватимуть "жорсткі фінансові санкції, аж до конфіскації транспортного засобу" до водіїв за порушення митних режимів "транзит" і "тимчасове ввезення".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Авто на єврономерах
Місце
Україна
Теги
ЄвробляхиЄврономерирозмитненнябюджет
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