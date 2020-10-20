Розкрито план Росії з порятунку Криму від колапсу з водою

Росія планує поповнювати запаси води в анексованому Криму в основному за рахунок буріння нових свердловин і очищення води з річки Салгир, яка протікає через Сімферополь.

Про це стало відомо з документа, опублікованого на сайті уряду РФ. Планується, що нові підземні родовища і перенаправлення стоків річки Салгир в Міжгорне водоймище забезпечать 130 тис. кубометрів на добу.

"Геологічне вивчення надр з метою виявлення нових родовищ питних підземних вод на території Республіки Крим і Севастополя – 70 тис. кубометрів. Перекидання частини стоку річки Салгир в Міжгірський гідровузол – 60 тис. кубометрів", – зазначено у документі.

Всього передбачено 14 заходів щодо вирішення водного дефіциту на окупованому півострові, на які планується витратити 48 млрд рублів (17,5 млрд грн).

Нагадаємо, 19 жовтня Кабінет міністрів Росії підготував "план надійного водопостачання" Криму, на нього буде виділено 50 млрд рублів (17 млрд грн).

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