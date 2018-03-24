Розкритий секрет фінансового успіху Одеси

Фінансове лідерство Одеси - приклад для наслідування багатьом містам.

"Фінансове здоров'я Одеси, з однієї сторони результат ефективного керівництва міського голови Труханова та його команди, з іншої результат інвестиційної привабливості міста та регіону. Адже потенціал закладений в Одесі, має національний та міжнародний масштаб", - відзначив директор аналітичного центру Політика Микола Давидюк, коментуючи рейтинг словацького аналітичного центру INEKO, передає Lb.ua.

За його словами, міста які в рейтингу зайняли аутсайдерські позиції, проблеми фінансового здоров'я уже давно перенесли у сферу проблем комунальних, політичних та управлінських.

"До прикладу Черкаси, в яких ексцеси із затопленням, відключенням енергопостачання та транспорті проблеми в місті стали настільки постійними та буденними, що уже й навіть перестали дивувати місцян", - підкреслює Микола Давидюк.

На останок, експерт зазначив, що нова реальність децентралізації на перші місця у фінансовому та політичному плані виводить реальних управлінських лідерів, а не дотаційні міста, які свого часу звикли жити за рахунок національних надходжень, а не власних заробітків.

Нагадаємо, що рейтинг міст складався в рамках проекту "Прозорі, фінансово здорові і конкурентоспроможні муніципалітети в Україні", який ініційований Посольством США в Україні та реалізується Інститутом економічних і соціальних реформ у Словаччині (INEKO) у партнерстві з Міжнародним центром перспективних досліджень.

Як повідомляв "Обозреватель", Одеса отримала рейтинг Fitch за результатами роботи мера.