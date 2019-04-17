Розкрадання в "Укроборонпромі": масштабний аудит оборонної сфери запущено

Президент Петро Порошенко заявив, що вже запустили міжнародний аудит державного концерну "Укроборонпром".

Про це він сказав під час зустрічі з представниками громадянського суспільства та експертного середовища, передають "Українські Новини". "Запущено аудит, прийнято рішення уряду, щоб він був профінансований. До аудиту допущена одна з чотирьох всесвітньо відомих компаній", — сказав український лідер.

Він зазначив, що Рада національної безпеки і оборони зобов'язала "Укроборонпром" надати необхідні документи, зокрема йдеться про зняття грифа "таємно" і допуск аудиторів до інформації, яка є державною таємницею.

За його словами, ініційовані зміни до законодавства про зняття грифа секретності з частини оборонного замовлення, без шкоди рівню обороноздатності. Зазначається, що аудит обійдеться державі в мільйони доларів.

Президент додав, що після звільнення першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського призначив заступником секретаря РНБО Сергія Кривоноса, який має надзвичайні повноваження щодо реформування "Укроборонпрому".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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