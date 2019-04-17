Розкрадання в "Укроборонпромі": масштабний аудит оборонної сфери запущено

Президент Петро Порошенко заявив, що вже запустили міжнародний аудит державного концерну "Укроборонпром".
Про це він сказав під час зустрічі з представниками громадянського суспільства та експертного середовища, передають "Українські Новини". "Запущено аудит, прийнято рішення уряду, щоб він був профінансований. До аудиту допущена одна з чотирьох всесвітньо відомих компаній", — сказав український лідер.
Він зазначив, що Рада національної безпеки і оборони зобов'язала "Укроборонпром" надати необхідні документи, зокрема йдеться про зняття грифа "таємно" і допуск аудиторів до інформації, яка є державною таємницею.
За його словами, ініційовані зміни до законодавства про зняття грифа секретності з частини оборонного замовлення, без шкоди рівню обороноздатності. Зазначається, що аудит обійдеться державі в мільйони доларів.
Президент додав, що після звільнення першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського призначив заступником секретаря РНБО Сергія Кривоноса, який має надзвичайні повноваження щодо реформування "Укроборонпрому".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території Росії. Серед інших учасників схеми були вказані Олег і Ігор Гладковські.
Гладковський-молодший заявив, що подаватиме в суд на журналістів через звинувачення, а Олег Гладковський назвав інформацію про розкрадання "компіляцією брехливих фактів".
Водночас Гладковський-старший зізнався, що Україна дійсно закуповує запчастини у Росії, проте ініціював припинення своїх повноважень на період розслідування. Це рішення підтримав президент Петро Порошенко.
Журналісти також повідомили, що співробітники Національного антикорупційного бюро знали і були замішані в скандальних схемах навколо "Укроборонпрому".
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