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Розкрадання в "Укроборонпромі": масштабний аудит оборонної сфери запущено

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Президент Петро Порошенко заявив, що вже запустили міжнародний аудит державного концерну "Укроборонпром".

Про це він сказав під час зустрічі з представниками громадянського суспільства та експертного середовища, передають "Українські Новини". "Запущено аудит, прийнято рішення уряду, щоб він був профінансований. До аудиту допущена одна з чотирьох всесвітньо відомих компаній", — сказав український лідер.

Він зазначив, що Рада національної безпеки і оборони зобов'язала "Укроборонпром" надати необхідні документи, зокрема йдеться про зняття грифа "таємно" і допуск аудиторів до інформації, яка є державною таємницею.

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За його словами, ініційовані зміни до законодавства про зняття грифа секретності з частини оборонного замовлення, без шкоди рівню обороноздатності. Зазначається, що аудит обійдеться державі в мільйони доларів.

Розкрадання в "Укроборонпромі": масштабний аудит оборонної сфери запущено

Президент додав, що після звільнення першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського призначив заступником секретаря РНБО Сергія Кривоноса, який має надзвичайні повноваження щодо реформування "Укроборонпрому".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Укроборонпром
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Демяник Ярослав
Демяник Ярослав
Спочатку 5 років крали наші гроші а тепер за наші ж гроші аудит ))) Не дивно чому ми так живемо . А навіщо тоді нам власні правоохоронні органи ???
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