''Розкол тривав занадто довго'': друг Путіна в ЄС вимагає скасувати санкції проти Росії

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте закликав припинити дію санкцій Європейського Союзу щодо Російської Федерації.

"Для Італії санкції не є метою. Вони є інструментом, який треба якомога швидше подолати", — заявив Конте під час свого першого після обрання прем'єром візиту до Росії, передає "Радіо Свобода".

Італійський політик назвав РФ важливим гравцем у світі і запросив російського президента Володимира Путіна відвідати Італію. За словами Конте, розкол між Європою та Росією через роль Москви у подіях в Україні тривав занадто довго, і тому він хотів би побачити скасування обмежувальних заходів.

Водночас він відмовився сказати, чи готовий Рим ветувати у грудні відновлення санкцій.

"Італія хотіла б переконати інші європейські країни, що єдиний шлях вперед — через діалог", — резюмував Конте.

Нагадаємо, що 13 грудня на саміті лідери ЄС мають проголосувати за продовження дії економічних санкцій проти Росії ще на шість місяців. За попередньою інформацією, Італія може виставити умовою своєї підтримки цього рішення дозвіл фінансування малого бізнесу в Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що глави МЗС країн Євросоюзу розглянуть план нових санкцій проти Росії.