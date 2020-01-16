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16 січня • оновлено в 11:16
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Розкішне життя: у Росії злили компромат на нового фаворита Путіна

4.4т
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Глава Федеральної податкової служби Росії Михайло Мішустін, якого президент РФ Володимир Путін запропонував затвердити на посаду нового прем'єр-міністра, може володіти нерухомістю вартістю кілька сотень мільйонів рублів на Рубльово-Успенському шосе.

При цьому наголошується, що він приховав елітну землю на Рубльовці від державного реєстру – вона записана на "Російську Федерацію". Про це повідомляє Telegram-канал "Проєкт".

"Михайло і Владлена Мішустін стали власниками дорогого особняка в 2001 році, коли нинішній кандидат в прем'єри був ще заступником міністра з податків і зборів. Їх будинок площею майже 900 кв. метрів розташований на Ніколінй а горі, в котеджному селищі "Коттон Вей", – йдеться у розслідуванні.

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Площа ділянки, на якій стоїть будинок, – 5,5 тис. кв. метрів. На сьогоднішній день ділянка з будинком такої ж площі в цьому селищі продається майже за 600 млн рублів (близько 234 млн гривень).

Однак зараз у Росреєстрі йдеться, що у будинка і ділянки по два власники, але замість імен у виписці вказана "Російська Федерація".

"Так зазвичай роблять, коли хочуть приховати інформацію про власника... Найімовірніше, зараз будинок формально належить дорослим дітям Мишустина. Поки вони були неповнолітніми, чиновник вказував у декларації, що вони навпіл володіють будинком і ділянкою рівно такої ж площі. Тепер вони подорослішали, і їх можна не вказувати в декларації", – відзначають журналісти.

Таким чином, новий фаворит Путіна офіційно не володіє нерухомістю. При цьому за "Російською Федерацією" приховані власники квартири на вулиці Трьохгорний вал (відомчий будинок Управління справами президента РФ), де були прописані Мішустіни.

Володимир Путін і Михайло Мішустін

Володимир Путін і Михайло Мішустін

ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Медведєв заявив про відставку після послання президента Володимира Путіна Федеральним зборам. Президент зібрався запропонувати йому посаду заступника голови Радбезу РФ.

  • Міністри застигли на місці, почувши про розпуск Кабміну.

  • Новим прем'єр-міністром Росії, ймовірно, стане глава Федеральної податкової служби Росії Михайло Мішустін.

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Автор
Віктор Калиненко
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Хо Хол
Хо Хол
У Найема зп 500 тысяч xpювен, Гаврилюк себе дом площадью больше чем майдан отгрохал. Но чyбaтые все равно суют свои пятаки через забор к соседу)))
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
А вы хотите ,что бы он в хрущевке жил ??
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Он Алекс
Он Алекс
Oleg Oleg, все верно холоп, боярина надо ублажать
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