Роз'їжджали на Bently: Нефьодов розповів, як почистив митницю від корупціонерів

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що відомство змінило 80% керівництва центрального апарату і майже 40% керівників митних постів.

"Ми почали з найбільш одіозних людей. У них у деклараціях Rolls Roys, Bently, і так далі", – повідомив Нефьодов, передає ТСН.

За його словами, звільнені чиновники декларували такі статки, що очевидно "їм нема чого робити на держслужбі".

"Я щиро сказав, що людям, які настільки успішні в житті, на державній службі робити нічого", – зазначив Нефьодов.

Він також додав, що кадрові чистки в структурі на митниці триватимуть. Відомство і надалі звільнятиме корумпованих чиновників із великими грошима і дорогими машинами в деклараціях.

"Моя задача боротися з кожним, брати юристів і ходити в суди. Сподіваюся, більшість таких справ ми виграємо, але, якщо навіть не виграємо, у нас є план "Б". У нас є віддалені митні пости, нехай спробують туди доїхати на Rolls Roys", – резюмував Нефьодов.

Відомство змінило 80% керівництва центрального апарату і майже 40% керівників митних постів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про початок реформування Державної фіскальної служби. У такий спосіб ДФС розділили на Державну податкову та Державну митну служби.

8 квітня в Україні стартував конкурс на керівників Державної податкової та Державної митної служб.

16 квітня в ЗМІ злили інформацію, що Нефьодов очолить Державну митну службу.

17 квітня Окружний адміністративний суд Києва заблокував конкурс на посаду голови Державної митної служби, який раніше оголосив Кабінет міністрів. 24 квітня конкурс відновили.

25 червня Нефьодов заявив, що виграв конкурс.

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