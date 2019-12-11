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11 грудня • оновлено в 12:32
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Роз'їжджали на Bently: Нефьодов розповів, як почистив митницю від корупціонерів

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Голова Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що відомство змінило 80% керівництва центрального апарату і майже 40% керівників митних постів.

"Ми почали з найбільш одіозних людей. У них у деклараціях Rolls Roys, Bently, і так далі", – повідомив Нефьодов, передає ТСН.

За його словами, звільнені чиновники декларували такі статки, що очевидно "їм нема чого робити на держслужбі".

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"Я щиро сказав, що людям, які настільки успішні в житті, на державній службі робити нічого", – зазначив Нефьодов.

Він також додав, що кадрові чистки в структурі на митниці триватимуть. Відомство і надалі звільнятиме корумпованих чиновників із великими грошима і дорогими машинами в деклараціях.

"Моя задача боротися з кожним, брати юристів і ходити в суди. Сподіваюся, більшість таких справ ми виграємо, але, якщо навіть не виграємо, у нас є план "Б". У нас є віддалені митні пости, нехай спробують туди доїхати на Rolls Roys", – резюмував Нефьодов.

Відомство змінило 80% керівництва центрального апарату і майже 40% керівників митних постів

Відомство змінило 80% керівництва центрального апарату і майже 40% керівників митних постів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Особа
Максим Нефьодов
Місце
Україна
Тег
Державна митна служба України
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